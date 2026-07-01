Arde un tractor en Huesca y el conductor tiene que ser trasladado al hospital de Lérida
El suceso se ha producido en el término municipal de Zaidín
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Nuevo susto en las carreteras aragonesas. El conductor de un tractor ha tenido que ser trasladado de urgencia a la hospital de Lérida tras arder su vehículo, provocando un aparatoso incendio a pie de carretera. El suceso se ha producido en la provincia de Huesca, a la altura del término municipal de Zaidín.
Por el momento, la Guardia Civil de Huesca ha explicado que todavía desconoce las causas del aparatoso accidente y el estado del conductor.
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