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Arde un tractor en Huesca y el conductor tiene que ser trasladado al hospital de Lérida

El suceso se ha producido en el término municipal de Zaidín

Imagen del tractor en llamas en la carretera de Zaidin, Huesca, este miércoles.

Imagen del tractor en llamas en la carretera de Zaidin, Huesca, este miércoles. / S. E.

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Nuevo susto en las carreteras aragonesas. El conductor de un tractor ha tenido que ser trasladado de urgencia a la hospital de Lérida tras arder su vehículo, provocando un aparatoso incendio a pie de carretera. El suceso se ha producido en la provincia de Huesca, a la altura del término municipal de Zaidín.

Por el momento, la Guardia Civil de Huesca ha explicado que todavía desconoce las causas del aparatoso accidente y el estado del conductor.

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