Arde un tractor en Huesca y el conductor tiene que ser trasladado al hospital de Lérida

Nuevo susto en las carreteras aragonesas. El conductor de un tractor ha tenido que ser trasladado de urgencia a la hospital de Lérida tras arder su vehículo, provocando un aparatoso incendio a pie de carretera. El suceso se ha producido en la provincia de Huesca, a la altura del término municipal de Zaidín.

Por el momento, la Guardia Civil de Huesca ha explicado que todavía desconoce las causas del aparatoso accidente y el estado del conductor.