El incendio penetra en "el corazón" de la Sierra de Alcubierre: "Está descontrolado por sectores"

La situación es muy crítica. El Director Técnico de Extinción, Ángel Gari, acaba de comparecer ante los medios de comunicación para confirmar que el incendio forestal de la Sierra de Alcubierre se encuentra "descontrolado" como consecuencia de las fuertes rachas de viento que han reactivado varios focos del frente. Según ha explicado Gari, los focos más preocupantes se encuentran cerca de Robres, aunque el núcleo urbano no corre peligro por el momento, y en "el corazón" de la propia Sierra de Alcubierre, lo que está generando "más problemas de trabajo" a los más de 330 efectivos que forman parte del operativo. "El miedo que teníamos es ese punto, que está muy localizado pero está descontrolado, y preocupa su potencial. Estamos llegando a la noche y confiamos en que esto mejore y podamos trabajar allí", ha declarado Gari.

En cualquier caso, algunos de los efectivos se están retirando de la zona ante "el riesgo" que corre sobre las personas, además de hacerse lo mismo con los hidroaviones, pues "no están siendo efectivos" con las condiciones meteorológicas actuales. "Estamos esperando a que mejore la situación para poder atacarlo y delimitarlo", ha detallado el Director Técnico de Extinción, quien ha manifestado que han "defendido" varias granjas de Robres, tal y como ya había sucedido esta pasada noche cuando los agricultores salieron al monte para labrar los campos y poner a salvo las explotaciones ganaderas. En este sentido también ha aclarado que tanto la Guardia Civil como Protección Civil están en permanente contacto por si hubiera que realizar "evacuaciones rápidas" en algún momento.

"Es un incendio grande, ha cogido vegetación y es lo que esperábamos, que hubiera partes del incendio que se pudieran descontrolar. (...) Las condiciones han sido más desfavorables de lo que esperábamos", ha continuado Gari, quien ha aclarado que la superficie afectada apenas ha variado en relación con las 2.200 hectáreas que ya habían ardido esta misma mañana. "Es el peor momento. Vamos a ver cómo podemos trabajar y prepararnos de cara a las 19.00 o las 20.00 horas, que es cuando llegue nuestra ventana", ha confiado.