Joven detenido en Huesca por robo con violencia y un delito contra la salud publica

Este pasado lunes 29 de junio se detuvo en la Estación Intermodal de Huesca a un joven por robo con violencia y un delito contra la salud pública.

El robo con violencia ocurrió el domingo 28. El detenido abordó por detrás a una chica y le arrebató el bolso de un tirón en las cercanías de la zona deportiva. La joven sufrió diversas lesiones a causa de la agresión.

El joven fue detenido la madrugada del día siguiente a los hechos mientras portaba 105 gramos de hachís. Se supone que el detenido tenía intención de abandonar la ciudad y por eso se encontraba en la Estación Intermodal.

El detenido había sido denunciado este mes de marzo por delitos de agresión sexual y tráfico de drogas, por lo que ya le constaba una búsqueda policial previa. Además, había sido detenido en febrero por otro delito de robo con violencia.

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El detenido, español de origen norteafricano y vecino de Huesca de 29 años de edad, le constan 6 detenciones policiales anteriores. Actualmente se encuentra a disposición de la autoridad judicial sin tener conocimiento de lo que se decretará.