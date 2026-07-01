Joven detenido en Huesca por robo con violencia y un delito contra la salud publica
La Policía detuvo al joven tras robar el bolso a una chica el domingo y ser localizado al día siguiente con un alijo de hachís
Este pasado lunes 29 de junio se detuvo en la Estación Intermodal de Huesca a un joven por robo con violencia y un delito contra la salud pública.
El robo con violencia ocurrió el domingo 28. El detenido abordó por detrás a una chica y le arrebató el bolso de un tirón en las cercanías de la zona deportiva. La joven sufrió diversas lesiones a causa de la agresión.
El joven fue detenido la madrugada del día siguiente a los hechos mientras portaba 105 gramos de hachís. Se supone que el detenido tenía intención de abandonar la ciudad y por eso se encontraba en la Estación Intermodal.
El detenido había sido denunciado este mes de marzo por delitos de agresión sexual y tráfico de drogas, por lo que ya le constaba una búsqueda policial previa. Además, había sido detenido en febrero por otro delito de robo con violencia.
El detenido, español de origen norteafricano y vecino de Huesca de 29 años de edad, le constan 6 detenciones policiales anteriores. Actualmente se encuentra a disposición de la autoridad judicial sin tener conocimiento de lo que se decretará.
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