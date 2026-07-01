Una noche en vilo en Robres por el incendio de la Sierra de Alcubierre: “Ha sido un infierno”

Los montes de Robres, en la otra cara de la Sierra de Alcubierre en el que se originó ayer un virulento incendio forestal, se han levantado este miércoles completamente ennegrecidos, pasto de las llamas que avanzaron sin control a lo largo de la noche. En algunos puntos, el fuego se quedó muy próximo a la carretera que conecta con Alcubierre, a partir de donde se ha cortado el tráfico en dirección a Leciñena, pues varias patrullas de la Guardia Civil están regulando el acceso y solo permiten el paso al personal que está participando en el operativo de extinción.

Ha sido un noche muy larga para los vecinos de este municipio situado ya en la provincia de Huesca, donde sus agricultores ya se lanzaron ayer por la tarde al monte para crear cortafuegos con los tractores. Y ha surtido efecto en la medida en que han logrado salvar las granjas de animales. Pero el paisaje es desolador mientras los helicópteros no dejan de ir y venir para cargar y descargar agua en el frente del incendio, cuya evolución ha mantenido en vilo a vecinos de Robres como Jesús, quien ha lamentado ante este diario que se trata de “una catástrofe muy grande”.

Los bomberos trabajando de noche en el incendio de Alcubierre / INFOAR

“El fuego empezó bastante lejos, pero en cuestión de dos horas se vino a Robres. Y ha sido un infierno. Por la noche se veían las llamaradas y pensábamos que iba a llegar al pueblo. Por toda la sierra se veían los rotativos de los agricultores, se volcaron todos, que se hizo una llamada por los altavoces del pueblo y en media hora se reunieron todos en el campo de fútbol (…) Se puso mucho humo, pero nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que no hacía falta evacuar”, ha relatado Nacho, quien esta mañana, prismáticos en mano, se ha acercado a la zona afectada para conocer el alcance de lo sucedido. Se han quemado los pinos, las carracas y las sabinas de la sierra, además de los matorrales de las lomas. “A mí me gusta salir al monte a correr y me moriré sin verlo verde otra vez”, ha contado este mismo vecino.

Granjas salvadas por los pelos

Hay granjas que se han salvado por los pelos, pues el fuego ha estado a punto de saltar los caminos, lo que habría provocado una auténtica tragedia. Una de estas instalaciones, por ejemplo, está siendo custodiada por un furgón de la Unidad Milltar de Emergencias (UME) por si las fuertes rachas de viento que están soplando pudieran reavivar algún tipo de rescoldo.