Última hora del incendio en la Sierra de Alcubierre en Leciñena, en directo: la evolución es favorable y ya han ardido 2.200 hectáreas

Un amplio dispositivo trabaja desde este martes en la Sierra de Alcubierre, en Leciñena, para tratar de frenar el avance de un incendio forestal que ya ha obligado a cortar dos carreteras y mantiene en vilo a las localidades de Leciñena, Alcubierre y Robres.

Según las primeras hipótesis, la causa del fuego pudo ser una cosechadora que estaba trabajando en la zona a primera hora del martes.

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Por el momento, la superficie afectada es de unas 2.200 hectáreas y la evolución es "favorable" tras una intensa noche de trabajo.

La UME también está trabajando en la zona El Cuarto Batallón de la UME también ha estado trabajando durante la noche en la zona del incendio

El incendio evoluciona favorablemente tras los trabajos durante la noche Durante la noche los medios han podido trabajar de forma muy efectiva y "por el momento el perímetro del incendio no ha crecido", según han informado fuentes del Gobierno de Aragón a primera hora de este miércoles. La última actualización provisional de superficie afectada es de 2.200 hectáreas. Además de los medios terrestres, desde las 7.30h se van a ir incorporando medios aéreos.

Un árbol se quema en el incendio de Alcubierre / INFOAR Cortada una nueva carretera Desde el 112 informan de que a las 00:26 se ha procedido a cortar la carretera A-1211 entre Robres y Alcubierre debido al incendio forestal registrado en la zona.

Cerca de 250 efectivos desplazados Actualmente, en la zona hay desplegados, "unos 250 efectivos" del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza, Infoar, el Ministerio de Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Medios desplazados del Operativo INFOAR (Gobierno de Aragón): 1 brigada helitransportada Bailo + helicóptero

1 brigada helitransportada Boltaña + helicóptero

1 brigada helitransportada Peñalba + helicóptero

1 brigada helitransportada Brea + helicóptero

1 brigada helitransportada Ejea + helicóptero Helicóptero de coordinación

9 brigadas terrestres

7 autobombas Puesto de Mando Avanzado +Técnicos del Puesto de Mando Avanzado Director Técnico de Extinción Personal de Apoyo al Director de Extinción –GADEX– Así es el aparatoso incendio forestal en Leciñena / Rubén Ruiz Medios desplazados del MITECO (Gobierno de España): 2 brigadas helitransportadas + helicópteros de la Brif Daroca

1 Avión anfibio FOCA

3 aviones anfibio ligeros

1 Helicóptero con base en Plasencia del Monte Cuarto batallón de la Unidad Militar de Emergencias Además, bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

El incendio de Leciñena, en imágenes EN IMÁGENES | Así es el aparatoso incendio forestal en Leciñena /

La superficie calcinada en el incendio forestal en Leciñena alcanza casi 500 hectáreas La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado de que la superficie calcinada en el incendio forestal declarado en el término municipal zaragozano de Leciñena, a menos de 40 kilómetros de la capital aragonesa, asciende ya a casi unas 500 hectáreas. Sobre la causa, "nos ha llegado que podría haber sido una cosechadora", ha apuntado. Por ahora, la zona en la que se desarrolla el incendio "está alejada de la población", lo que es tranquilizador, ha afirmado Mar Vaquero, descartando, por el momento, que "pueda afectar a núcleos de población". No obstante, ha alertado de que el viento "está alineado a favor y avanzando hacia la sierra de Alcubierre", una superficie de matorral y suelo agrícola. La superficie calcinada en el incendio forestal en Leciñena alcanza casi 500 hectáreas. / Gobierno de Aragón

"Se espera una noche muy larga" Se espera una noche muy larga. “No está cerca del pueblo, pero esto es Monegros. Es secano, va muy rápido y se está pasando a la carretera. Está pasando hacia la zona de Robres", ha dicho Asun, una joven que está colaborando en el avituallamiento. Imagen del incendio de Leciñena. / INFOAR

Cortada la carretera A-129 El Gobierno de Aragón ha informado que "debido al incendio en Leciñena se ha cortado la carretera A-129 en la zona".

Recuerdos del incendio de 2019 en Leciñena En Leciñena tienen muy presente el incendio ocurrido en el mes de julio de 2019, lo que ha llevado a sus vecinos a concentrarse en un almacén municipal para ir preparando la comida y la bebida para los bomberos. Una de estas voluntarias ha sido Marisun, quien ha explicado que han llegado a preparar 160 bocadillos de embutido, aunque a lo largo de las próximas horas van a ser unos cuantos más de panceta. A la zona del incendio, de hecho, ya han hecho llegar bandejas de sandía “bien fría” y hasta aquí no dejan de traer plátanos, naranjas, peras… “No nos lo hemos pensado dos veces”, ha relatado Marisun, quien sigue con preocupación el avance de las llamas por la Sierra de Alcubierre. “Es nuestra sierra y le tenemos mucho cariño. Hace siete años ya tuvimos otro incendio aquí, pero estuvo mucho más cerca del pueblo, desde Leciñena a Perdiguera”, ha narrado esta misma mujer.