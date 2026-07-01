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Última hora del incendio en la Sierra de Alcubierre en Leciñena, en directo: la evolución es favorable y ya han ardido 2.200 hectáreas

Un extenso operativo trabaja en la zona para frenar el avance de las llamas

Los bomberos continúan trabajando sobre el terreno

Los bomberos continúan trabajando sobre el terreno / INFOAR

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Ana Lahoz

A. T. B.

Zaragoza / Leciñena

Un amplio dispositivo trabaja desde este martes en la Sierra de Alcubierre, en Leciñena, para tratar de frenar el avance de un incendio forestal que ya ha obligado a cortar dos carreteras y mantiene en vilo a las localidades de Leciñena, Alcubierre y Robres.

Según las primeras hipótesis, la causa del fuego pudo ser una cosechadora que estaba trabajando en la zona a primera hora del martes.

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Por el momento, la superficie afectada es de unas 2.200 hectáreas y la evolución es "favorable" tras una intensa noche de trabajo.

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