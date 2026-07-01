Un cuarto detenido por la presunta violación en manada de los Blue Demons en Zaragoza

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) detuvo ayer a Felipe M. O., otro de los jóvenes alistados en las filas de los Blue Demons a quien la Policía ha vinculado con la presunta violación en manada a tres jóvenes -una menor de edad- en un piso de San José. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, a este joven nacido en España en 2007, conocido en el seno de la banda como Miniong, se le localizó el lunes en Zaragoza después de que la semana pasada ya se detuviera a su cabecilla, el Rasta, y a otros dos pandilleros, Malik y Lucho. Y, al igual que ya sucediera el pasado viernes con todos ellos, Felipe M. O. quedó ayer en libertad.

Así lo acordó el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, cuyo titular, el magistrado Óscar Ortega, se encontraba ayer en funciones de guardia. Es, precisamente, el mismo órgano judicial que instruye el procedimiento abierto desde el viernes, 5 de junio, cuando se tuvo conocimiento de estos hechos una vez que una de las tres víctimas denunció los hechos ocurridos en la madrugada del domingo, 12 de abril. En resumen, ella y otra amiga relataron que varios miembros de los Blue Demons les drogaron y les violaron aquella madrugada.

Un quinto identificado

Entre los encartados también figura un quinto a quien la Policía todavía no ha detenido, aunque en el atestado se subrayó que los investigadores "continúan practicando las gestiones tendentes" a su localización. Se trata de Ikema G. E., alias Bruno, un joven nacido en Nigeria en 2004 a quien también se imputa un delito de agresión sexual y otro de revelación de secretos. Porque en el atestado que ha instruido la UFAM se hace constar que los investigados grabaron las presuntas violaciones. A la causa, de hecho, se han aportado unos vídeos y unos fotos que fueron remitidos al Grupo de Delitos Tecnológicos.

Según la Policía, los cinco investigados decidieron drogar "de forma premeditada" a las tres chicas, con quienes habían quedado la noche del 11 de abril. Y, "al parecer", introdujeron éxtasis en la bebida. "Una vez consiguieron que estuvieran bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, les trasladaron al piso de la calle Francisco Pradilla y, allí, Felipe, Malik y Bruno mantuvieron relaciones sexuales no consentidas con todas ellas. El menor Lucho quiso tenerlas con una de ellas pero esta, todavía consciente, dijo que no. Rasta no ha sido señalado por nadie como autor material de ninguna de ellas. Sin embargo, ambos estuvieron presentes mientras ocurría y ninguno lo impidió", obra en las actuaciones policiales.