Sucesos
Arden varios vehículos tras el incendio de un coche eléctrico en el concesionario Peugeot de la carretera de Madrid en Zaragoza
Los bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción del incendio declarado a primera hora de este jueves
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La combustión de un coche eléctrico ha provocado un incendio en el concesionario Peugeot de la carretera Madrid de Zaragoza, en Zarauto, en un fuego del que todavía se desconocen las causas y que ha afectado a varios vehículos, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza. El incendio ha provocado una importante columna de humo.
Hasta el lugar, se han desplazado dos unidades de mando y comunicaciones, dos bombas nodrizas pesadas, una autoescala, una ambulancia, un furgón de salvamento, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y una bomba pesada mixta.
Desde antes de las 10 horas de este jueves se encuentran trabajando en el lugar los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.
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