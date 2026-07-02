Detenido un hombre en Huesca por llevarse a su bebé sin el permiso de su expareja, que había denunciado su desaparición

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Huesca como presunto autor de un delito de malos tratos y otro de sustracción de menores tras haberse llevado a su bebé sin el permiso de su expareja y madre de la menor, que había denunciado los hechos en Sagunto el pasado 26 de junio.

Tras diversas gestiones de investigación practicadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca, los agentes localizaron a la bebé, de once meses, este miércoles junto al progenitor en un establecimiento de hostelería de la localidad oscense de Riglos, ha informado la Policía Nacional.

Ambos fueron trasladados a dependencias de la comisaría de Policía Nacional de Huesca y la bebé fue entregada a la madre, que se desplazó desde Sagunto (Valencia).

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El detenido, de 37 años, vecino de una localidad de Teruel y sin antecedentes policiales, pasará a disposición judicial este jueves una vez finalicen las diligencias policiales.