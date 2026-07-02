Siniestralidad vial
Muere un vecino de Muniesa recién jubilado tras volcar su tractor
El accidente que le ha costado la vida a Alejandro Pradas ha tenido lugar en torno a las 09.30 horas
Un vecino de Muniesa, Alejandro Pradas, ha muerto este jueves por la mañana tras volcar su tractor en un camino que discurre de forma paralela a la A-222, entre la gasolinera y la primera entrada de este municipio turolense. El siniestro ha tenido lugar entre las 09.00 y las 09.30 horas, un momento en el que la Guardia Civil estaba realizando controles de velocidad en los alrededores, lo que ha llevado a los agentes a intervenir de inmediato. Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado el médico del centro de salud de Muniesa, aunque lamentablemente solo ha podido certificar el fallecimiento de este varón de 65 años.
Al respecto, el alcalde de Muniesa, José Luis Iranzo (PP), ha lamentado en declaraciones a este diario esta fatal noticia, la cual "ha conmocionado a todo el pueblo". "Ha sido muy doloroso. Es una lástima porque se había jubilado hace poco", ha manifestado Iranzo, quien ha añadido que el último trabajo de la víctima había sido en la cooperativa de cereales de Teruel, donde había puesto punto y final a su vida laboral. Pero, por hobby, seguía marchando todas las mañanas a cuidar sus campos de cultivo.
Por el momento se desconcen las causas de lo sucedido, lo que ha llevado a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Teruel a abrir una investigación de la que se dará buena cuenta a la Plaza Única de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha.
A mediados del mes de mayo, en la tarde del día 18, otro agricultor murió tras volcar su tractor, en aquella ocasión, en el Camino de San Juan, perteneciente al término municipal de Zuera. La víctima mortal, Mariano Andrés Lorente, era una persona muy conocida en Zuera, donde creó la empresa 'Áridos y Excavaciones Zuera', con más de 35 años de experiencia en el sector. Y solo dos meses antes, el 22 de marzo, un hombre de 78 años murió tras volcar su tractor cerca del polígono industrial 'Las Horcas' en Alcañiz.
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