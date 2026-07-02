Un conductor se echa la siesta a la entrada de un garaje, la Policía le despierta y da 0,82mg/l tras ver un partido del Mundial en Zaragoza

Justo antes de entrar al garaje. A las 17.00 horas. A plena luz del día, en el barrio de Las Fuentes, se quedó dormido este domingo un conductor colombiano de 52 años al volante de su vehículo. Pero, por muchos golpes que los viandantes le iban dando a los cristales, no había forma de despertarle. Así que no les quedó otra que llamar a la Policía Local. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, pronto supieron el motivo de esta profunda siesta: una ingesta masiva de alcohol. De hecho, el conductor de este Ford Mondeo cuadruplicó la tasa de alcohol al arrojar un resultado de 0,82mg/l.

Son unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo, 28 de junio, a las 17.00 horas, en la calle Joaquín Sanz Gadea. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Policía Local una vez que se recibió el aviso a través de la sala del 092, una llamada en la que se comunicaba una situación de lo más rocambolesca, que el conductor de un turismo se había quedado dormido al volante mientras se encontraba en el acceso a un garaje de este misma vía. Y, por supuesto, el coche se encontraba en marcha.

Tasa de alcoholemia

A su llegada, los agentes comprobaron que aquello era verdad y, de igual modo, ellos tampoco pudieron despertar a este individuo, por lo que tuvieron que abrir la puerta y golpearle suavemente hasta que abrió los ojos. Desde el primer momento reconoció que había estado bebiendo alcohol en un bar de la avenida Compromiso de Caspe mientras veía un partido de fútbol. Aunque, en el caso de que hubiera sido el partido de su selección nacional, fue muchas horas antes, ya que Colombia se enfrentó a Portugal a las 01.30 horas.

Por eso decidieron practicarle la prueba de alcoholemia, la cual evidenció un resultado positivo de 0,82mg/l. Su vehículo quedó inmovilizado y el conductor fue citado a juicio rápido, momento en el que finalizó una actuación que para nada pasó desapercibida para los viandantes.