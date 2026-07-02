Una jueza absuelve a una joven acusada de un 'hurto amoroso' a un anciano en Zaragoza

Una jueza acaba de absolver a una joven rumana, A. G. F., del robo de una cadena de oro a un anciano, un hurto del que se le acusaba haber cometido insinuándose sexualmente a la víctima. Así lo ha dictaminado la titular de la Plaza número 6 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, la magistrada María Concepción Monterdit, quien ha exonerado a la acusada porque la rueda de reconocimiento se practicó cuatro meses después de que tuvieran lugar los hechos en el paseo Constitución a principios del mes de octubre de 2024. Y, a su juicio, es un componente que contribuye a "sembrar dudas" sobre su identificación.

Entre los argumentos que recoge la sentencia se alude a la declaración que el propio perjudicado prestó en el juicio, ya que afirmó que "todas son parecidas" en alusión a las jóvenes rumanas. "Al decir que le pareció que era una, pero después le pareció que podía ser otra, y que le enseñaron una foto individual, con todo lo que ello implica en cuanto a predisposición posterior, poco más cabe añadir al razonamiento sobre el pronunciamiento absolutorio que procede adoptar en esta sentencia", expone la magistrada a la hora de justificar la absolución de A. G. F., tal y como solicitaba el abogado defensor, el letrado Cristian Monclús.

Un robo que queda impune

De esta forma queda impune el robo que sufrió el anciano en el mediodía de un día de principios de octubre de 2024, en torno a las 13.00 horas. En los hechos probados de la sentencia sí que se ha dado por acreditado que este hombre fue aportado en el paseo Constitución y, "haciéndose la encontradiza" una mujer joven, enstablaron ambos una conversación. "La joven se le insinuó sexualmente, le dijo que le gustaban los de su edad y le tocó los genitales, además de echarle la mano por el cuello y acercar su cabeza al pecho de ella, momento en que se hizo con la cadena de oroo con colgantes que llevaba", sostiene este mismo relato.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicitó una pena de un año de cárcel por un delito de hurto en concurso con un delito de vejaciones en el ámbito sexual, además del pago de una indemnización de 2.000 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.