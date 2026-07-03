Absuelto un vecino de Caspe acusado de violar a su compañera de piso

Estaba muy claro. Al menos, para el órgano judicial competente: la Audiencia Provincial de Zaragoza. Porque, en solo una semana, los magistrados han redactado la sentencia que absuelve a un vecino de Caspe de una presunta violación a su compañera de piso. Y la Sala lo hace por tres motivos, por las "serias dudas" que les transmite la misma denuncia de la mujer -no se presentó al juicio-, por la ausencia de ADN en sus órganos genitales y por las lesiones "inespecíficas" que se detallaron en el informe médico, en cualquier caso, "no sugestivas de agresión sexual" según se recalca en la sentencia.

De esta forma, el tribunal adscrito a la Sección Tercera considera que no ha quedado acreditado que el acusado le quitara la toalla tras salir de la ducha y le introdujera un dedo en la vagina. Así lo defendió en el juicio celebrado el pasado lunes, 22 de junio, en una vista en la que insistió en que "nunca" había tocado a la denunciante. "Fui a la cocina a preparar la comida, pero su novio (el de la denunciante) empezó a discutir conmigo porque no quería que me fuera, quería que me quedara a trabajar con él. Se puso a pegarme y, al bajar ella de arriba (es una casa de dos plantas en la calle Borrizo), también me pegó hasta que me pude levantar", declaró el acusado, a quien ha defendido la abogada Teresa Arpal a lo largo de este procedimiento judicial incoado el 25 de marzo de 2023.

Por todo ello, la Fiscalía solicitaba una pena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual, además de otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 500 metros durante ocho años o la prohibición para ejercer cualquier actividad que conlleve un cotnacto con menores durante diez años. Y, por un delito leve de lesiones, el ministerio fiscal pedía el pago de una multa de 720 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Caspe.