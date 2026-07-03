Cazado un conductor en Zaragoza circulando a 118 km/h: conducía un Porsche

Una de las funciones de la Policía Local de Zaragoza es salir a patrullar las calles de la capital aragonesa para vigilar que todos los conductores respetan los límites de velocidad y las reglas de seguridad vial. Para poder llevar a cabo esta función y velar por la protección de los zaragozanos, los agentes colocan radares de velocidad en la vía pública para "cazar" a aquellos conductores que no respeten la velocidad establecida por la ley.

Los radares, dependiendo de si son fijos o móviles, multan a numerosas personas a lo largo de la semana en las calles de Zaragoza. Las prisas no suelen ser buenas compañeras a la hora de sentarnos en nuestro vehículo. A pesar de conocer los parámetros a los que se debe conducir, muchos conductores no hacen caso y circulan más rápido de lo permitido. Esto le ha pasado a un conductor zaragozano que decidió saltarse la ley al volante y no respetar los límites de velocidad establecidos en una conocida calle de la capital aragonesa.

Doblando el límite de velocidad

Un conductor de 52 años se enfrenta a grandes consecuencias legales tras ser interceptado este pasado miércoles doblando la velocidad permitida. El infractor conducía a 118 km/h en una zona de 50. Los hechos han tenido lugar en la calle Alcalde Caballero en sentido a la avenida Salvador Allende.

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Tal y como se puede ver en la imagen compartida por la cuenta de X de la Policía Local, el conductor circulaba con un Porsche. El infractor fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial por superar la velocidad máxima penalmente establecida por las autoridades. "Recordamos que el exceso de velocidad reduce el tiempo de reacción, aumenta la gravedad de los siniestros y pone vidas en peligro", ha informado la policía.