La Guardia Civil detiene a un hombre en Zaragoza tras encontrar droga escondida en la carrocería de su coche

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad de Ariza por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron con motivo de un control rutinario dentro de las labores preventivas de seguridad ciudadana que se hacen debido al incremento de turistas y flujos de población flotante que se encuentran en la provincia con ocasión del verano en el marco del plan turismo seguro, gracias al cual la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de una persona que realizaba un trayecto de manera habitual de Madrid a Zaragoza para la distribución de sustancias estupefacientes.

El pasado 14 de junio, la Guardia Civil de Calatayud estableció un dispositivo en la localidad de Ariza en el cual se consiguió interceptar y detener un turismo cuando circulaba por la A-2. Tras un registro minuciosos del mismo de detectaron 80 gramos de cocaína, divididos en 4 bultos de diferentes tamaños, envueltos en plástico y con el gramaje de cada uno escrito a bolígrafo, escondidos en el interior de la carrocería del vehículo, y para lo cual, los agentes tuvieron que proceder a desmontar gran parte del mismo.

La inspección en el vehículo por parte de la Guardia Civil fue muy exhaustiva. / GUARDIA CIVIL

Al tener conocimiento de que esta persona también era distribuidora de otras sustancias estupefacientes se procedió a la incautación del vehículo el cual fue trasladado a dependencias oficiales para una inspección exhaustiva por parte del servicio cinológico.

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Por estos hechos, se detuvo a un hombre de 63 años, vecino de Madrid, de nacionalidad marroquí, al que le constan antecedentes por otros delitos contra la salud pública y por los cuales ha cumplido pena de prisión, al que se le imputó un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Zuera.