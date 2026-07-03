Muere un ciclista de 82 años tras ser atropellado por un camión en Torrelacárcel (Teruel)

Un ciclista de 82 años ha fallecido este viernes tras ser atropellado por un camión en la N-234, a la altura del término municipal de Torrelacárcel, en la provincia de Teruel.

El siniestro vial se ha producido a las 08.12 horas en el punto kilométrico 156,200 de la carretera N-234. Según la información facilitada, el ciclista cruzaba perpendicularmente la vía desde un camino vecinal cuando ha sido arrollado por el camión.

La víctima, vecino de Torrelacárcel, ha fallecido como consecuencia del atropello.

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Las pruebas de alcohol y drogas realizadas al conductor del camión han dado resultado negativo. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Teruel investiga las causas del accidente e instruye diligencias para el Juzgado de Guardia de Teruel.