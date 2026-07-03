Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios AragónReal ZaragozaRuido pisos de lujoSucesosDiego FuoliRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

Amenazas

Tres condenados por un disparo frustrado en una pelea entre clanes en Tarazona

Los acusados han aceptado dos años de cárcel e indemnizarán con 2.100 euros a la víctima

Los tres acusados, Agustín H. M., Emilio José L. A. y José H. M., en la vista celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Los tres acusados, Agustín H. M., Emilio José L. A. y José H. M., en la vista celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / Josema Molina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. T. B.

Zaragoza

Dos hermanos, Agustín H. M. y José H. M., y un amigo, Emilio José L. A., fueron condenados ayer a dos años de cárcel por zanjar una ruptura sentimental con un disparo a un vecino de Tarazona. Es un proyectil que no alcanzó a la víctima -impactó en la ventana de la cocina-, lo que evitó un trágico desenlace entre los dos clanes aquella mañana del 23 de abril de 2023. En cualquier caso, se fijó el pago de una indemnización de 2.100 euros por los daños morales ocasionados al perjudicado, que tuvo que salir corriendo de casa sin que lograran alcanzarle.

Son los hechos que ayer reconocieron los tres acusados en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde aceptaron una pena de un año de cárcel por un delito de amenazas y otro año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. Así lo acordaron el ministerio fiscal y los abogados defensores, Javier Osés e Isidro Soria, una vez que la fiscal modificó su escrito de acusación para matizar que los encausados no querían acabar con la vida de la víctima, sino amedrentarle. De esta forma se explica la rebaja de condena que inicialmente solicitaba, de siete años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y de otros dos años por un delito de tenencia ilícita de armas.

Los tres acusados, Agustín H. M., Emilio José L. A. y José H. M., en la vista celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Los tres acusados, Agustín H. M., Emilio José L. A. y José H. M., en la vista celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / Josema Molina

En el momento en el que tuvieron lugar los hechos, la víctima se encontraba en su domicilio de la calle Hoyas en compañía de sus hijos menores de edad y de sus nietos. Hasta allí llegaron armados con un bate de béisbol y una pistola semiautomática, la cual portaba Emilio José L. A., aunque finalmente disparó José H. M. mientras su hermano le azuzaba para que así lo hiciera. Y a los dos hermanos se les detuvo a la mañana siguiente una vez que la Guardia Civil acordó un dispositivo para cerrar las entradas y las salidas del municipio turiasonense.

Noticias relacionadas y más

Ambos quedaron en libertad bajo la obligación de no acercarse a la víctima a menos de 200 metros, una orden de alejamiento que se ratificó en esta misma vista por tiempo de cuatro años. Y ninguno de ellos ingresará en prisión, en el caso de Emilio José L. A. por carecer de antecedentes mientras que Agustín H. M. y José H. M. deben realizar 144 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y abonar una multa de 864 euros, respectivamente, tal y como acordó el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por el magistrado Alfonso Tello.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
  2. Última hora del incendio en la Sierra de Alcubierre en Leciñena, en directo: la evolución es favorable y ya han ardido 2.200 hectáreas
  3. Muere el presentador de Aragón TV Manuel Gómez Fernández a los 55 años
  4. Hacienda lo confirma: esta es la lista completa de grandes morosos en Aragón
  5. Laura López, la fisioterapeuta del Calamocha, víctima de cientos de comentarios machistas: 'Estoy agobiada
  6. Los posibles refuerzos en la delantera: De Miguel espera al Real Zaragoza y Álvaro García lo rechaza
  7. Declarado un incendio forestal en plena Sierra de Alcubierre en Leciñena con la UME activada, en directo: 'Es un foco muy importante
  8. Las dificultades del Real Zaragoza con los extremos: Óscar Ureña, otra vía explorada de difícil resolución

La visión de Sergio Escudero de su exentrenador en el Deportivo: "Puede ser diferencial en categoría con el balón parado"

La visión de Sergio Escudero de su exentrenador en el Deportivo: "Puede ser diferencial en categoría con el balón parado"

El paso por el Real Zaragoza no penaliza a Agada: rechaza ofertas de Portugal y Grecia

El paso por el Real Zaragoza no penaliza a Agada: rechaza ofertas de Portugal y Grecia

La plaza predilecta de Zaragoza que fue un día una iglesia

La plaza predilecta de Zaragoza que fue un día una iglesia

Tractores, bocadillos y solidaridad en el incendio de Leciñena: "El operativo se marchará, pero nosotros seguiremos subiendo al monte"

Tractores, bocadillos y solidaridad en el incendio de Leciñena: "El operativo se marchará, pero nosotros seguiremos subiendo al monte"

Absuelto un vecino de Caspe acusado de violar a su compañera de piso

Absuelto un vecino de Caspe acusado de violar a su compañera de piso

Lalo Arantegui, Alex Gomes y el Real Zaragoza de los jugadores que quieran estar en el Real Zaragoza

Lalo Arantegui, Alex Gomes y el Real Zaragoza de los jugadores que quieran estar en el Real Zaragoza

Primeros movimientos en el terreno del centro de datos de Microsoft en Villamayor de Gállego

Karima Elasfari, una vecina de Zaragoza que espera el 'ok' a su regularización: "Es un proceso muy largo y surgen dudas"

Karima Elasfari, una vecina de Zaragoza que espera el 'ok' a su regularización: "Es un proceso muy largo y surgen dudas"
Tracking Pixel Contents