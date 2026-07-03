Tres condenados por un disparo frustrado en una pelea entre clanes en Tarazona

Dos hermanos, Agustín H. M. y José H. M., y un amigo, Emilio José L. A., fueron condenados ayer a dos años de cárcel por zanjar una ruptura sentimental con un disparo a un vecino de Tarazona. Es un proyectil que no alcanzó a la víctima -impactó en la ventana de la cocina-, lo que evitó un trágico desenlace entre los dos clanes aquella mañana del 23 de abril de 2023. En cualquier caso, se fijó el pago de una indemnización de 2.100 euros por los daños morales ocasionados al perjudicado, que tuvo que salir corriendo de casa sin que lograran alcanzarle.

Son los hechos que ayer reconocieron los tres acusados en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde aceptaron una pena de un año de cárcel por un delito de amenazas y otro año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. Así lo acordaron el ministerio fiscal y los abogados defensores, Javier Osés e Isidro Soria, una vez que la fiscal modificó su escrito de acusación para matizar que los encausados no querían acabar con la vida de la víctima, sino amedrentarle. De esta forma se explica la rebaja de condena que inicialmente solicitaba, de siete años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y de otros dos años por un delito de tenencia ilícita de armas.

Los tres acusados, Agustín H. M., Emilio José L. A. y José H. M., en la vista celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / Josema Molina

En el momento en el que tuvieron lugar los hechos, la víctima se encontraba en su domicilio de la calle Hoyas en compañía de sus hijos menores de edad y de sus nietos. Hasta allí llegaron armados con un bate de béisbol y una pistola semiautomática, la cual portaba Emilio José L. A., aunque finalmente disparó José H. M. mientras su hermano le azuzaba para que así lo hiciera. Y a los dos hermanos se les detuvo a la mañana siguiente una vez que la Guardia Civil acordó un dispositivo para cerrar las entradas y las salidas del municipio turiasonense.

Ambos quedaron en libertad bajo la obligación de no acercarse a la víctima a menos de 200 metros, una orden de alejamiento que se ratificó en esta misma vista por tiempo de cuatro años. Y ninguno de ellos ingresará en prisión, en el caso de Emilio José L. A. por carecer de antecedentes mientras que Agustín H. M. y José H. M. deben realizar 144 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y abonar una multa de 864 euros, respectivamente, tal y como acordó el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por el magistrado Alfonso Tello.