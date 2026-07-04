¿Cuántos aragoneses han perdido todos los puntos del carnet de conducir?

El carnet por puntos cumplió este miércoles, 1 de julio, nada más y nada menos que 20 años de vigencia. Son dos décadas en las que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha regulado las malas prácticas al volante, castigadas desde entonces con una pérdida de puntos que puede conllevar la retirada del permiso de conducir. Y, según los datos facilitados por este mismo organismo, un total de 11.711 conductores han perdido desde entonces el carnet de conducir al mismo tiempo que se han detraído más de dos millones de puntos: 2.079.115.

Por años, 2010 fue el curso en el que más conductores aragoneses, un total de 941, perdieron el carnet, si bien no coincide con el año, 2011, en el que más puntos (130.420) se retiraron. A nivel retiradas de carnet, los cuatro primeros puestos los completan 2009 (826), 2008 (824) y 2011 (819), precisamente, los años inmediatamente posteriores a la implantación del carnet por puntos. A partir de entonces comenzó un descenso que dejó el mejor dato hasta la fecha, 318, en el año 2016, una vez que se encadenaron dos descensos consecutivos en 2014 (581) y 2015 (544).

Cambio de rumbo

Los datos se mantuvieron en las cinco centenas entre 2019 (579) y 2023 (530) a excepción de los 418 de 2020 motivados por el confinamiento. Porque la situación se había estabilizado a partir de la pandemia con cifras por debajo de los 600, aunque en 2024 se vivió un repunte (617) que continuó en 2025 (722) a la espera de que cómo termine este año. En los seis primeros meses del año, de hecho, ya se han retirado 353 carnets.

En cualquier caso, es una tendencia que no coincide con la evolución de los puntos detraídos desde entonces, ya que se experimentó un crecimiento hasta 2014 (124.032) y hasta 2018 no se bajó a la barrera de los 100.000, la cual se recuperó en 2021 (105.699), 2024 (105.387) y 2025 (111.376). El dato más bajo es del año 2020, el de la pandemia, con 78.678. Y, en lo que va de año, la DGT ya contabiliza 39.715.

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De todos modos, los peores años se concentraron entre 2009 (106.724) y 2017 (101.839) al contabilizarse 117.229 en 2010, 130.420 en 2011, 124.782 en 2012, 128.128 en 2013, 124.032 en 2014, 113.320 en 2015 y 108.593 en 2016.