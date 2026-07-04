El carnet por puntos reduce a la mitad las muertes en las carreteras de Aragón

La relación guarda mucha lógica. Porque la entrada en vigor del carnet por puntos -del que este mes de julio han cumplicado 20 años- ha provocado en las dos últimas décadas un drástico descenso de las muertes en las carreteras de Aragón de acuerdo a los datos oficiales que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT). Si en 2005, el último año sin carnet por puntos, la cifra de fallecidos ascendió a 119, esta cifra se ha reducido a la mitad en comparación con el número de fallecimientos registrados a lo largo de los últimos años: 60 en 2022, 55 en 2023, 58 en 2024 y 46 en 2025, el mejor dato de la serie histórica 2006-2025.

Porque, a principios de este siglo XXI, el número de muertos incluso triplicaba las cifras que se vienen manejando a lo largo de los últimos cursos. En 2001, por ejemplo, murieron 154 personas, el año más trágico en lo que va de siglo, por delante de 2003 (151), 2002 (142), 2004 (128) y 2005 (119). Y el efecto de este carnet por puntos fue inmediato, ya que al año siguiente, en 2007, el dato ya bajó la barrera del centenar al contabilizarse 95 decesos, un descenso paulatino que continuó en los seis años siguientes, 2008 (88), 2009 (85), 2010 (83), 2011 (76), 2012 (68), 2013 (59), hasta que en 2014 se cortó la tendencia con 61 muertes.

Análisis de datos

Y hay otro elemento comparativo de especial interés que también reafirma esta tendencia a la baja. Son los datos mensuales de víctimas mortales. Porque en el top 10 de los meses anteriores a 2006 los datos son muy elevedado. El mes de agosto de 2001 ha resultado ser el más trágico con 22 fallecimientos. En la lista le siguen julio de 2003 (21), agosto de 2003 (19), enero de 2002 (18), julio de 2001 (17), octubre de 2001 (16), diciembre de 2002 (16), agosto de 2002 (15), noviembre de 2003 (15) y julio de 2002 (14).

Solo hay que compararlos con el top 10 de los meses posteriores a la implantación del carnet de puntos, los de la serie histórica 2006-2025. Los dos primeros, mayo de 2008 y agosto de 2006, con 20 y 16 fallecidos, respectivamente, son inmediatamente posteriores a su entrada en vigor en el mes de julio de 2006. Y la lista la completan agosto de 2007 (15), agosto de 2011 (14), julio de 2008 (13), diciembre de 2007 (12), julio de 2012 (11), octubre de 2014 (11) y agosto de 2015 (10), lo que refuerza esta tendencia a la baja.

Datos nacionales

Es, de hecho, un porcentaje que se mueve en líneas similares a la media nacional, ya que la mortalidad en las carreteras españolas se ha logrado reducir hasta en un 60%. En 2005, la tasa de siniestralidad vial en España fue de 101 personas fallecidas por millón de habitantes mientras que en 2024 fue de 37. Y, al igual que en Aragón, la serie histórica de muertes en carretera refleja un descenso significativo: de los 4.101 fallecidos en 2006, año de entrada en vigor del carnet por puntos, se pasó a 3.823 en 2007; 3.100 en 2008; 2.714 en 2009; 2.478 en 2010;2.060 en 2011; 1.903 en 2012, hasta toca el mínimo histórico de 1.680 en 2013.

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Desde entonces, en cualquier caso, no se ha experimentado un avance palpable. La cifra se ha movido en una banda relativamente estrecha: 1.688 en 2014, 1.689 en 2015, 1.810 en 2016, 1.830 en 2017, 1.806 en 2018, 1.755 en 2019, 1.806 en 2023 y 1.785 en 2024.