El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza y obliga a desalojar la localidad de San Julián de Banzo
El incendio, declarado esté sábado por la tarde cerca de Huesca, ha calcinado cerca de 80 hectáreas. Durante esta pasada madrugada se ha trabajado para proteger a los municipios colindantes
La situación del incendio de Loporzano, en la provincia de Huesca, ha cambiado por completo durante la noche después de que a última hora del sábado quedara frenado, en una situación favorable y sin riesgo para los núcleos cercanos. Sobre las 4.00 horas, el Gobierno de Aragón ha notificado que se ha procedido a la evacuación de 30 personas de la localidad de San Julián de Banzo y también se ha activado la UME.
El avance del incendio, que a última hora del sábado había quemado 75 hectáreas pero ahora la cifra está pendiente de actualización, también ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en situación operativa 2 nivel 2.
Durante la noche se ha estado trabajado en la zona y, según la última actualización del sábado, preocupaba la cabeza del incendio. Además, el fuego había alcanzado el límite del Parque Natural Sierra de Guara pero en menor medida. Una situación que podría haber cambiado durante la noche y que se comunicará tras la reunión del Cecopi, prevista para las 10.00 horas.
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