Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Spa RanillasCasademont ZaragozaIncendios AragónSegundas residenciasReal ZaragozaRestaurantes de Zaragoza
instagramlinkedin

El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza y obliga a desalojar la localidad de San Julián de Banzo

El incendio, declarado esté sábado por la tarde cerca de Huesca, ha calcinado cerca de 80 hectáreas. Durante esta pasada madrugada se ha trabajado para proteger a los municipios colindantes

Vídeo | Así fueron las labores de extinción en el incendio de Loporzano, en Huesca, durante el sábado

Vídeo | Así fueron las labores de extinción en el incendio de Loporzano, en Huesca, durante el sábado

Infoar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Lahoz

Ana Lahoz

La situación del incendio de Loporzano, en la provincia de Huesca, ha cambiado por completo durante la noche después de que a última hora del sábado quedara frenado, en una situación favorable y sin riesgo para los núcleos cercanos. Sobre las 4.00 horas, el Gobierno de Aragón ha notificado que se ha procedido a la evacuación de 30 personas de la localidad de San Julián de Banzo y también se ha activado la UME.

El avance del incendio, que a última hora del sábado había quemado 75 hectáreas pero ahora la cifra está pendiente de actualización, también ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en situación operativa 2 nivel 2.

Noticias relacionadas

Durante la noche se ha estado trabajado en la zona y, según la última actualización del sábado, preocupaba la cabeza del incendio. Además, el fuego había alcanzado el límite del Parque Natural Sierra de Guara pero en menor medida. Una situación que podría haber cambiado durante la noche y que se comunicará tras la reunión del Cecopi, prevista para las 10.00 horas.

En Directo
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents