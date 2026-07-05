Intensa semana del GREIM en el Pirineo aragonés: 20 rescates y diez de ellos en un solo día por fracturas y golpes de calor

Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han realizado 20 rescates en el Pirineo aragonés entre el 28 de junio y el 4 de julio, solo diez de ellos durante la jornada de este sábado, en un periodo marcado por accidentes en alta montaña, barrancos y senderos, además de numerosos casos de agotamiento, caídas y golpes de calor.

El sábado 4 de julio concentró la mayor actividad del dispositivo, con diez intervenciones en apenas 11 horas. Los rescates se sucedieron en enclaves como el Pico Aneto, la Cresta de Salenques, la Cresta de Llosas, el Pico de la Raca, el Barranco del Vero, la Cabaña del Turmo, Aguja Ussel, el Collado de Santa Isabel y la Cola de Caballo, que movilizaron a los GREIM de Benasque, Jaca, Panticosa, Boltaña y Huesca, junto con las unidades aéreas.

Entre los heridos atendidos ese día figuraban montañeros con posibles fracturas de peroné y fémur, luxaciones de hombro, un barranquista con posible fractura de fémur tras golpearse contra una roca al saltar a una poza, un ciclista con una posible rotura fibrilar y varios senderistas y escaladores afectados por lesiones, agotamiento o problemas físicos.

Durante el resto de la semana también se registró una intensa actividad. El 28 de junio fueron rescatados dos escaladores en la Cresta de Salenques, uno de ellos con una posible fractura de tobillo tras una caída. El día 29 se auxilió a un senderista francés extraviado y agotado en la Faja de las Flores y a otro excursionista que sufrió una caída en el Ibón de Anayet.

El 30 de junio los especialistas intervinieron para rescatar a un montañero con una posible lesión de rodilla en el entorno del refugio de Góriz, a una senderista afectada por un golpe de calor en el Ibón de Sabocos y a dos montañeros exhaustos en el Pico Escuzama.

El 1 de julio se atendió a un montañero con un posible esguince de rodilla durante la ascensión al Aneto, a otro que quedó enriscado en el Pico Turbón y a una senderista con una posible sobrecarga de rodilla en la Gruta de Lecherines, mientras que el 3 de julio fue rescatada una montañera con un posible esguince de rodilla en el Garmo Negro.

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La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar adecuadamente las actividades en montaña, consultar la previsión meteorológica, adaptar las rutas a la preparación física y llevar el material adecuado para reducir el riesgo de accidentes durante la época de mayor afluencia al Pirineo aragonés.