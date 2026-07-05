Prisión para el ladrón que le robó una cadena de oro a un anciano en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras arrebatar de un fuerte tirón cadena de oro a un varón de 69 años en Zaragoza.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.30 horas del pasado 28 de junio en la calle Conde Aranda. Mientras realizaban labores de prevención, una patrulla policial observó a un hombre de avanzada edad corriendo por la vía pública al mismo tiempo que gritaba “al ladrón”.

Los agentes localizaron de inmediato a un individuo que coincidía con la descripción facilitada por la víctima, dándole alcance a la altura de la calle Miguel Ara.

Una vez entrevistados con el perjudicado, éste manifestó que momentos antes el detenido le había arrancado de un fuerte tirón la cadena que llevaba al cuello, provocando su caída al suelo. A pesar de ello, la víctima inició la persecución del presunto autor hasta que fue interceptado por los actuantes.

Durante la intervención, los policías comprobaron que el detenido ocultaba la cadena sustraída dentro de su boca e intentaba tragársela para evitar su recuperación. Gracias a la rápida actuación policial y empleando la fuerza mínima indispensable, consiguieron recuperar la joya y devolverla a su legítimo propietario.

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Horas después el detenido fue puesto a disposición judicial, ingresando en prisión tras ser oído en declaración por la autoridad competente.