Última hora del incendio de Loporzano (Huesca), en directo

Un incendio forestal declarado este sábado por la tarde en el término municipal de Loporzano, en la Hoya de Huesca, ha vuelto a poner en alerta a los servicios de emergencia en Aragón. El fuego se ha iniciado sobre las 16.20 horas y ha obligado a activar un importante operativo para tratar de contener las llamas cuanto antes, en una semana especialmente complicada por otros dos grandes incendios registrados en la comunidad.

Cambio en la situación El avance del incendio, que a última hora del sábado había quemado 75 hectáreas pero ahora la cifra está pendiente de actualización, también ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en situación operativa 2 nivel 2. Aunque ayer por la tarde noche parecía estar controlado, la madrugada no ha favorecido a las labores de extinción del incendio.