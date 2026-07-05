En Directo
Última hora del incendio de Loporzano (Huesca), en directo
Los trabajos no han evitado que durante la madrugada haya sido necesario activar el plan especial de Protección Civil de emergencias por incendios
Un incendio forestal declarado este sábado por la tarde en el término municipal de Loporzano, en la Hoya de Huesca, ha vuelto a poner en alerta a los servicios de emergencia en Aragón. El fuego se ha iniciado sobre las 16.20 horas y ha obligado a activar un importante operativo para tratar de contener las llamas cuanto antes, en una semana especialmente complicada por otros dos grandes incendios registrados en la comunidad.
Cambio en la situación
El avance del incendio, que a última hora del sábado había quemado 75 hectáreas pero ahora la cifra está pendiente de actualización, también ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en situación operativa 2 nivel 2. Aunque ayer por la tarde noche parecía estar controlado, la madrugada no ha favorecido a las labores de extinción del incendio.
- Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza desoye las propuestas del arquitecto de la plaza del Pilar en su futura reforma
- El canterano del Real Zaragoza que convenció a Luis De La Fuente y que ahora juega en el equipo de su pueblo
- Aragón tiene la carretera más peligrosa de toda España: 'Hay un tramo con un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media
- El traspaso de Álex Gomes al Venezia: casi 1,7 millones para el Real Zaragoza, un pequeño porcentaje del pase y 5 años de contrato
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- La discoteca de un pueblo de Zaragoza que solo duró dos fines semana: 'Fue una invasión, se agotó el agua y el tabaco de todo el lugar
- El segundo parque más grande de Zaragoza se convertirá en un bosque