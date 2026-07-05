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Última hora del incendio de Loporzano (Huesca), en directo

Los trabajos no han evitado que durante la madrugada haya sido necesario activar el plan especial de Protección Civil de emergencias por incendios

Incendio en Loporzano, en Huesca

Incendio en Loporzano, en Huesca

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Un incendio forestal declarado este sábado por la tarde en el término municipal de Loporzano, en la Hoya de Huesca, ha vuelto a poner en alerta a los servicios de emergencia en Aragón. El fuego se ha iniciado sobre las 16.20 horas y ha obligado a activar un importante operativo para tratar de contener las llamas cuanto antes, en una semana especialmente complicada por otros dos grandes incendios registrados en la comunidad.

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