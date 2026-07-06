Detenida una mujer por robar joyas a ancianos "durante años" aprovechando su confianza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer como presunta autora de dos delitos de hurto tras una investigación que permitió esclarecer la sustracción continuada de numerosas joyas en los domicilios donde trabajaba como empleada del hogar.

Las actuaciones policiales comenzaron a finales del pasado mes de marzo, cuando una mujer denunció la desaparición de diversas joyas familiares de gran valor sentimental. La denunciante manifestó sus sospechas sobre la persona que realizaba las labores de limpieza en su domicilio y que, debido a la confianza depositada en ella, disponía de llaves de la vivienda.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron comprobar que la sospechosa había realizado numerosas operaciones de venta y empeño de joyas en distintos establecimientos de compraventa de oro y en el Monte de Piedad. Gracias a ello se localizaron múltiples piezas, aunque parte de ellas ya habían sido fundidas tras agotarse el plazo legal de depósito.

Sustrajo un reloj de 20.000 euros a un anciano

Además los agentes detectaron la existencia de una segunda posible víctima, otro anciano, empleador de la investigada, quien tras mostrarle un reportaje fotográfico de las joyas recuperadas, reconoció varias como de su propiedad, entre ellas un reloj de alta gama valorado en aproximadamente 20.000 euros, además de otros efectos de gran valor económico y sentimental. Asimismocomprobó la desaparición de una colección de 21 monedas de oro, lo que permitió atribuir a la investigada un segundo delito de hurto.

El anciano manifestó que esta mujer había prestado servicio como empleada del hogar desde hacía aproximadamente 20 años, tanto en su domicilio de Zaragoza como en otra vivienda que posee en Francia, manifestando que tenía llaves de la vivienda debido a la confianza depositada en ella.

La mujer, que fue detenida el pasado 1 de julio, reconoció durante su declaración los hechos e identificó parte de las joyas sustraídas, entregando además voluntariamente varios efectos que todavía conservaba y que serán devueltos a su legítima propietaria.

La investigación continúa abierta para poder determinar la procedencia de otros efectos intervenidos y localizar el resto de objetos sustraídos. La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones cuando se contratan servicios de asistencia o limpieza en domicilios, especialmente cuando las personas atendidas son de edad avanzada o presentan una especial vulnerabilidad.

Se recomienda a los familiares realizar un seguimiento periódico de las joyas y objetos de valor, evitar dejar grandes cantidades de dinero o efectos de valor al alcance de terceras personas y, siempre que sea posible, custodiar estos bienes en lugares seguros.

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Asimismo, ante cualquier desaparición o sospecha, es fundamental comunicar los hechos de inmediato a la Policía Nacional, ya que una denuncia temprana facilita la investigación y aumenta las posibilidades de recuperar los efectos sustraídos.