Detenido en Zaragoza por transportar casi un kilo de drogas en patinete

La Policía Local de Zaragoza ha detenido a un hombre de 38 años por un delito contra la salud pública tras darle el alto al circular por la acera en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) y descubrir que portaba 750 gramos de ketamina, 198 pastillas y 137 gramos de metanfetamina.

Los hechos sucedieron el sábado, sobre las 17.00 horas, en la calle San Blas, donde los agentes observaron al detenido circular en patinete por la acera y le dieron el alto con el fin de denunciar dicha infracción.

En ese momento, el conductor mostró una evidente inquietud y un comportamiento visiblemente nervioso que llamó la atención de la patrulla, ha informado la Policía Local.

Finalmente, los agentes hallaron entre sus pertenencias 750 gramos de ketamina, 198 pastillas (87 gramos) y 137 gramos de metanfetamina.

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Por ello, este hombre fue detenido y junto con lo efectos intervenidos fue puesto a disposición judicial tras la instrucción de las correspondientes diligencias.