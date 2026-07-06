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Detenido en Zaragoza por transportar casi un kilo de drogas en patinete

La Policía Local dio el alto al hombre por conducir el patinete por la acera

Imagen de archivo de un conductor de patinete en Zaragoza

Imagen de archivo de un conductor de patinete en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

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El Periódico de Aragón

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La Policía Local de Zaragoza ha detenido a un hombre de 38 años por un delito contra la salud pública tras darle el alto al circular por la acera en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) y descubrir que portaba 750 gramos de ketamina, 198 pastillas y 137 gramos de metanfetamina.

Los hechos sucedieron el sábado, sobre las 17.00 horas, en la calle San Blas, donde los agentes observaron al detenido circular en patinete por la acera y le dieron el alto con el fin de denunciar dicha infracción.

En ese momento, el conductor mostró una evidente inquietud y un comportamiento visiblemente nervioso que llamó la atención de la patrulla, ha informado la Policía Local.

Finalmente, los agentes hallaron entre sus pertenencias 750 gramos de ketamina, 198 pastillas (87 gramos) y 137 gramos de metanfetamina.

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Por ello, este hombre fue detenido y junto con lo efectos intervenidos fue puesto a disposición judicial tras la instrucción de las correspondientes diligencias.

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