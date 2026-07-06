Rescatado un vecino de Pamplona tras caer 7 metros en la zona de Turieto Bajo, en Torla

La Guardia Civil rescató el domingo a un senderista de 39 años y vecino de Pamplona que se había precipitado desde una altura de siete metros en la zona de Turieto Bajo, en Torla (Huesca), y que había sufrido una posible luxación de hombro y contusiones leves.

El GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque lo evacuaron hasta Torla, desde donde fue trasladado en ambulancia al Hospital de Jaca.

Este fue uno de los seis rescates que tuvo que realizar la Guardia Civil en el Pirineo aragonés durante la jornada para auxiliar a ocho personas afectadas por caídas, agotamiento, deshidratación y problemas físicos.

Según informa el instituto armado, el primer aviso se recibió a las 10.00 horas por el tropiezo de un senderista de 20 años vecino de Zaragoza, en la zona del Pico Tortiellas en Canfranc Estación, y que presentaba una posible fractura de tobillo.

El GREIM de Jaca y la Unidad Aérea de Huesca evacuaron al senderista para su traslado en ambulancia al Hospital de Jaca.

A las 13.00 horas llegaba un aviso por el tropiezo de una senderista de 43 años, vecina de Barcelona, en las inmediaciones del refugio de Bachimaña, en Panticosa, que presentaba un posible esguince de rodilla.

El GREIM la trasladó hasta la helisuperficie de Panticosa para su traslado al Hospital de Huesca en vehículo particular.

A las 15.50 horas, los especialistas rescataron en el Ibón de Bernatuara, en Torla, a un senderista de 57 años vecino de Zaragoza que sufría problemas de deshidratación y fue evacuado hasta la Pradera de Ordesa para su traslado en ambulancia hasta el Hospital de Jaca.

A las 17.15 horas, dos escaladores de 27 y 28 años, vecinos de Madrid, fueron auxiliados en la vía Anglada-Cerdá, en Torla, porque se encontraban con problemas físicos que les impedía continuar con la actividad.

Ambos fueron evacuados por el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque hasta la Pradera de Ordesa, donde pudieron continuar por sus propios medios.

El último rescate del domingo tuvo lugar a las 21.25 horas en el Collado de Coronas, en Benasque, donde un montañero de 33 años y una montañera de 32, vecinos de Barcelona, presentaban agotamiento y tuvieron que ser evacuados hasta la helisuperficie de Benasque, no requiriendo atención médica.