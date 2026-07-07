Detenido tras agredir a un joven con discapacidad para arrebatarle el móvil en Calatayud

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Calatayud (Zaragoza) al presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido contra un joven con discapacidad, al que supuestamente golpeó en el rostro para apoderarse de su teléfono móvil mientras caminaba por las inmediaciones del Camino Verde, junto al Parque Margarita.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 24 de junio, cuando la víctima paseaba sola por la zona y un individuo se le aproximó y, tras exigirle que le entregara el teléfono móvil y negarse el joven, le propinó un puñetazo en el rostro y logró sustraer el terminal antes de huir.

Denunciados los hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió localizar el teléfono móvil sustraído e identificar a las personas que podrían tenerlo.

Así, el 2 de julio, los investigadores localizaron a la persona que al parecer tenía el móvil, una mujer, que entregó de manera voluntaria el teléfono y manifestó que se lo había dado su hijo.

Minutos después el varón se personó en el lugar y manifestó que se había encontrado el móvil en el parque, aunque los agentes comprobaron que las características físicas coincidían plenamente con la descripción facilitada por la víctima durante la denuncia, por lo que procedieron a su detención.

El terminal fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario y el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión, mientras que la mujer quedó en libertad tras prestar declaración, al no apreciarse inicialmente su participación directa en los hechos.

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones al transitar por zonas poco concurridas, especialmente durante la noche, y recomienda preservar la integridad física, y evitar enfrentarse al agresor ante un robo con violencia o intimidación.

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Aconseja además anotar el número IMEI del teléfono móvil, conservar la factura o documentación del terminal y denunciar los hechos lo antes posible, ya que estos datos pueden resultar fundamentales para facilitar la investigación policial y aumentar las posibilidades de recuperación del dispositivo sustraído.