Delito contra la flora y la fauna
Investigan a dos personas por matar a un gamo en Orihuela del Tremedal (Teruel) sin permiso de caza
Tras dos años de pesquisas, la Guardia Civil imputa dos presuntos delitos contra la flora y la fauna y otro por carecer de autorización del coto de caza
Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil Teruel, tras dos años de pesquisas, investigaron el pasado 30 de junio a dos personas como presuntas autoras de dos delitos, uno contra la flora y fauna, y otro al realizar la caza careciendo de autorización del titular del terreno cinegético en la localidad turolense de Orihuela del Tremedal.
El 28 de enero de 2024 y gracias a la excelente colaboración existente entre la Guardia Civil y los agentes de protección de la naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón, estos últimos, tuvieron conocimiento del abatimiento de un gamo de forma irregular en el coto de caza de Orihuela del Tremedal, que fue recogido por los investigados y trasladado a una nave en la localidad de Bronchales, donde los APNs lo requisaron.
Seguidamente, los agentes de la Guardia Civil tomaron muestras de ADN tanto del animal como del lugar donde fue abatido, y las remitieron al Laboratorio de Criminalística, Departamento de Medio Ambiente de la Guardia Civil en Madrid, quienes, tras cotejarlas, elaboraron un informe en el que coincidían las muestras tomadas.
Por ello y teniendo a los presuntos autores identificados, desde el día de los hechos, los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Teruel, procedieron a investigarlos como presuntos autores de un supuesto delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos y por cazar careciendo de autorización del titular del terreno cinegético. Tanto las diligencias instruidas como las personas investigadas fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, plaza número 1.
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