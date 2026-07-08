La Policía Nacional detiene a un ladrón que le robó el móvil a una mujer en pleno centro de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 5 de julio en Zaragoza a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia, después de que arrebatara de un fuerte tirón el teléfono móvil a una mujer que caminaba por el Paseo María Agustín.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba hablando por su teléfono móvil en la vía pública, cuando un joven se acercó a ella con el pretexto de pedirle un cigarrillo y, aprovechando la proximidad, le arrebató violentamente el terminal, que llevaba sujeto a la muñeca mediante un cordón. La fuerza del tirón provocó la rotura del sistema de sujeción del teléfono y también de una cadena que la víctima llevaba al cuello.

Lejos de resignarse, la mujer comenzó a perseguir al autor mientras pedía auxilio a gritos, reaccionando de inmediato dos ciudadanos que presenciaron la escena, logrando darle alcance e inmovilizarlo hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.

La intervención fue especialmente rápida, ya que los policías que prestaban servicio de seguridad en la Jefatura Superior de Policía observaron la persecución a través del sistema de videovigilancia del edificio. Uno de los agentes salió inmediatamente al exterior para hacerse cargo de la situación, mientras otro alertaba a la Sala CIMACC 091 para coordinar la respuesta policial.

El presunto autor fue detenido en el lugar de los hechos, si bien durante la actuación mostró una actitud de resistencia activa hacia los agentes.

El teléfono móvil pudo ser recuperado y devuelto a su propietaria, aunque presentaba daños ocasionados durante el robo.

El detenido, al que le constan antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, fue horas después puesto a disposición judicial quedando en libertad con cargos tras ser oído en declaración.

La Policía Nacional quiere destacar la decisiva colaboración de los dos ciudadanos que auxiliaron a la víctima y lograron retener al presunto autor hasta la llegada de los agentes, una actuación que resultó fundamental para evitar su huida y facilitar su inmediata detención.

Consejos para prevenir robos de teléfonos móviles

La Policía Nacional recuerda algunas recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir este tipo de delitos:

-Mantener la atención al entorno cuando se utiliza el teléfono móvil en la vía pública.

-Evitar distracciones, especialmente mientras se camina por zonas concurridas.

-Sujetar el terminal con firmeza y no exhibirlo innecesariamente.