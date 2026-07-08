Así ha sido la doble infracción de un conductor en Zaragoza: triplica la tasa de alcohol y realiza una maniobra temeraria

Agentes de la Policía Local, adscritos al Sector Norte, han detenido en Zaragoza a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular marcha atrás en una conocida vía de la capital aragonesa bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron la noche de este pasado lunes 6 de abril, cuando una patrulla municipal avistó a un turismo que se incorporaba marcha atrás desde la calle Pascuala Perié hacia la avenida Cataluña, ejecutando una maniobra que está totalmente prohibida y que puso en riesgo la seguridad del tráfico.

Una tasa penal de alcohol en sangre

Los agentes de la Policía Local de la capital aragonesa se percataron de la infracción y procedieron a dar el alto al vehículo inmediatamente. Cuando el conductor estacionó su coche, la patrulla se dio cuenta de los síntomas compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas que presentaba, por lo que decidieron realizarle las pruebas pertinentes.

Los resultados de la prueba confirmaron las sospechas de la policía. En las pruebas de alcoholemia arrojó resultados de 0,89 mg/l y 0,87 mg/l de aire espirado. Cabe recordar que el límite permitido es de 0,25 mg/l y que superar la tasa de 0,60 mg/l está recogido en el Código Penal como un delito contra la seguridad vial.

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Ante la gravedad de los hechos, el conductor ha sido citado para comparecer en un juicio rápido en los próximos días. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y trasladado al Depósito Municipal, quedando a disposición de la Autoridad Judicial.