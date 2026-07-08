Sofocan el fuego en un camión cargado de vehículos híbridos y eléctricos que circulaba por la AP-2

Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) han apagado en la tarde de este martes un incendio que ha destruido un camión cargado de vehículos híbridos y eléctricos que circulaba por la AP-2 en sentido Zaragoza.

El fuego se ha extendido por la mediana y a los campos anexos y ha requerido también la intervención de una brigada aerotransportada del Gobierno de Aragón. El camión se ha incendiado a la altura del kilómetro 59 y el fuego ha obligado a cortar un carril provocando afecciones al tráfico.