Cuatro detenidos en Sabiñánigo con más de 30 kilos de marihuana cuando viajaban a Francia

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el entorno de Sabiñánigo (Huesca) cuando transportaban más de 30 kilos de cogollos de marihuana en un vehículo que tenía como destino Francia, dos de los cuales han ingresado ya en prisión.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 2 de julio durante un dispositivo policial establecido en el entorno de Sabiñánigo, en el que participaban efectivos de seguridad ciudadana de esta localidad y de Canfranc, además de especialistas de Policía Judicial de la Comandancia de Huesca.

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes detectaron la circulación sospechosa de dos turismos que se aproximaban al control y, tras dar el alto al primero de ellos, el segundo abandonó la carretera de forma rápida a un camino de tierra con la intención de eludir el control policial.

Los especialistas de la policía judicial siguieron a este vehículo localizándolo de inmediato y en la inspección del mismo, ocupado por una persona, hallaron en el maletero cinco bolsas plástico de gran tamaño con 29 bolsas plásticas envasadas al vacío con cogollos de marihuana, cuyo peso total ascendía a los 30 kilos, por lo que se detuvo al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil comprobó que los tres ocupantes del primer vehículo actuaban como colaboradores en el transporte de la droga al desplazarse de manera coordinada en primer lugar guardando medidas de seguridad para dificultar la localización de la droga, por lo que también fueron detenidos.

Los arrestados son cuatro varones de entre 18 y 52 años, tres de nacionalidad española con domicilio en Murcia y el cuarto con nacionalidad eslovaca residente en su país, a los que se les imputó un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Según la Guardia Civil, la droga iba a ser transportada hasta Francia utilizando los dos vehículos de forma coordinada para reducir el riesgo de ser detectados.

Tras quedar a disposición judicial, se decretó el ingreso en el Centro Penitenciario de Zuera de dos de ellos.