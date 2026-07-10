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Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela

Los hechos han ocurrido este viernes en torno a las 19.00 horas cuando por causas que se desconocen y que serán investigadas empezó a arder a la vista de todos

Vídeo | Arde un coche en Puerto Venecia

Vídeo | Arde un coche en Puerto Venecia

Alberto Bobed

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David López

David López

Zaragoza

Un espectacular incendio de un vehículo estacionado en el aparcamiento en superficie del centro comercial Puerto Venecia en Zaragoza ha sorprendido a la clientela que en esos momentos se encontraba en el complejo. El coche ha ardido rápidamente mientras algunos de los testigos daban la voz de alarma a los Bomberos de la capital aragonesa. Por suerte no había otros turismos cerca y los que había se han alejado rápidamente del que se encontraba en llamas.

Los hechos han ocurrido este viernes en torno a las 19.00 horas cuando por causas que se desconocen y que serán investigadas empezó a arder a la vista de todos. El vehículo se encontraba estacionado en el aparcamiento exterior del centro comercial, en una zona poco concurrida y se encontraba con la puerta del conductor abierta cuando se empezaron a ver las llamas. Rápidamente ha generado una importante alarma entre la clientela por el riesgo.

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Además, la columna de humo empezaba a ser visible a kilómetros de distancia, pese a que las zonas de viviendas están alejadas del complejo comercial. Concretamente en Parque Venecia, que hace unas semanas ya vivió un sobresalto parecido por el incendio de una zona de matorral junto al Canal Imperial, y en la del distrito de Torrero-La Paz, al otro lado del tercer cinturón. También se podía ver el humo desde el cuarto cinturón (Z-40), desde el que se puede acceder a Puerto Venecia.

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