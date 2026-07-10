Tres detenidos sorprendidos cuando intentaban forzar la puerta de una vivienda en Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza ha detenido a tres jóvenes después de que la propietaria de una vivienda del barrio de Torrero los sorprendiera presuntamente intentando forzar la cerradura para acceder al inmueble y alertara de inmediato al teléfono de emergencias 092.

Los hechos ocurrieron este jueves, sobre las 11.40 horas, en la calle Coruña cuando, según ha informado la Policía Local, la dueña de la vivienda observó a los tres hombres tratando de entrar por la fuerza en el domicilio.

Al percatarse de que habían sido descubiertos, los sospechosos emprendieron la huida a la carrera. La propietaria avisó entonces a la sala operativa del 092, que coordinó la intervención de varias patrullas desplegadas por la zona y sus inmediaciones.

La rápida actuación policial permitió localizar a los tres presuntos autores poco después en las proximidades del número 60 de la avenida de América, donde fueron interceptados y detenidos.

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Los arrestados, identificados por las iniciales S.D., O.B. y M.C., fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un intento de robo con fuerza en vivienda.