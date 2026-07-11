Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauGolpe empresa israelíBailarina viralPiscinas HuescaPedro PauloVictoria España
instagramlinkedin

Muere un hombre de Mequinenza de 51 años en un accidente de tráfico en la N-211

El fallecido es el conductor de un coche que ha chocado con un camión. El incidente se ha producido a las 15.08 horas

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

C. G. G. / L.C.

Un vecino de Mequinenza (Zaragoza) de 51 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la N211. Según han informado desde la Guardia Civil, a las 15.08 horas se ha producido un choque frontal entre un camión y un coche en el kilómetro 304 que se ha saldado con la vida del conductor del turismo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
  2. Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela
  3. Cae una banda que robó casi 800 móviles para estafar más de un millón de euros a una compañía: todos los detalles de la macrooperación policial 'Simpa' en Aragón
  4. Así ha sido la doble infracción de un conductor en Zaragoza: triplica la tasa de alcohol y realiza una maniobra temeraria
  5. El crimen del congelador: el espeluznante asesinato que heló a todo un barrio de Zaragoza
  6. Detenido en Zaragoza por transportar casi un kilo de drogas en patinete
  7. Sofocan el fuego en un camión cargado de vehículos híbridos y eléctricos que circulaba por la AP-2
  8. El Colegio de Abogados de Madrid concede a Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia y exalcalde de Zaragoza, la Encomienda de la Hermandad

Muere un hombre de Mequinenza de 51 años en un accidente de tráfico en la N-211

Muere un hombre de Mequinenza de 51 años en un accidente de tráfico en la N-211

Muere otro parapentista en el Pirineo tras un nuevo accidente en Castejón de Sos

Muere otro parapentista en el Pirineo tras un nuevo accidente en Castejón de Sos

Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela

Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela

Tres detenidos sorprendidos cuando intentaban forzar la puerta de una vivienda en Zaragoza

Tres detenidos sorprendidos cuando intentaban forzar la puerta de una vivienda en Zaragoza

Cuatro detenidos en Sabiñánigo con más de 30 kilos de marihuana cuando viajaban a Francia

Cuatro detenidos en Sabiñánigo con más de 30 kilos de marihuana cuando viajaban a Francia

Cae una banda que robó casi 800 móviles para estafar más de un millón de euros a una compañía: todos los detalles de la macrooperación policial 'Simpa' en Aragón

Cae una banda que robó casi 800 móviles para estafar más de un millón de euros a una compañía: todos los detalles de la macrooperación policial 'Simpa' en Aragón

Investigan a dos personas por matar a un gamo en Orihuela del Tremedal (Teruel) sin permiso de caza

Investigan a dos personas por matar a un gamo en Orihuela del Tremedal (Teruel) sin permiso de caza

La Policía Nacional detiene a un ladrón que le robó el móvil a una mujer en pleno centro de Zaragoza

La Policía Nacional detiene a un ladrón que le robó el móvil a una mujer en pleno centro de Zaragoza
Tracking Pixel Contents