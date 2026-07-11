Muere un hombre de Mequinenza de 51 años en un accidente de tráfico en la N-211

Un vecino de Mequinenza (Zaragoza) de 51 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la N211. Según han informado desde la Guardia Civil, a las 15.08 horas se ha producido un choque frontal entre un camión y un coche en el kilómetro 304 que se ha saldado con la vida del conductor del turismo.