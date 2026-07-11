Muere otro parapentista en el Pirineo tras un nuevo accidente en Castejón de Sos
Es el tercer fallecimiento de una persona que desempeñana esta práctica deportiva en la provincia de Huesca en un mes
Nuevo accidente mortal en el Pirineo aragonés en el desempeño de deportes de aventura. Una persona que practicaba parapentismo ha fallecido este sábado en Castejón de Sos, lo que supone el segundo suceso de estas características en la localidad ribagorzana en lo que va de verano y la tercera en la provincia de Huesca.
Por el momento se desconocen más detalles del accidente, así como la identidad o nacionalidad de la persona fallecida, pero la Guardia Civil ha confirmado a este diario el trágico desenlace del suceso.
Un parapentista francés de 56 años murió el pasado 20 de junio en Castejón de Sos tras sufrir un accidente en la zona Despegue de Liri. Una semana después, el cabo Edgar Mallo Baena falleció en un lanzamiento paracaídista nocturno en el ejercicio 'Tormenta Alada 26', en Huesca. Mallo Baena estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas y había ingresado en el Ejército de Tierra en 2018.
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