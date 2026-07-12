En directo | Declarado un incendio forestal en Peñarroya de Tastavíns (Teruel) próximo al casco urbano

Medios del operativo de INFOAR del Gobierno de Aragón trabajan en combatir el incendio declarado en Peñarroya de Tastavíns (Teruel) este domingo. En concreto, el fuego se localiza en el Barranco de la Virgen, una zona mayoritariamente de pinos ubicada a unos dos kilómetros del casco urbano y situada junto a la A-2413 con varias masías y naves muy próximas. La carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo está cortada hasta nuevo aviso.

Según ha informado Fernando Camps, el presidente de la comarca del Matarraña a la que pertenece el municipio, varias de estas masías han sido desalojadas, así como también ha habido que evacuar a las personas que se encontraba en un centro budista cercano a la zona. Camps ha indicado que se trata de "un incendio gordo" y aproxima que se ha declarado sobre las 15.00 horas.

Por ahora, el fuego se mantiene activo en una zona forestal y no ha llegado al núcleo urbano de Peñarroya de Tastavíns, aunque se encuentra cercano. El Gobierno de Aragón ha enviado un aviso ES-Alert a la población de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavíns y Monroyo con el que recomienda a los ciudadanos que permanezcan en un lugar seguro, protegidos del humo, y sigan las indicaciones dadas por el personal de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil.

Además, el Gobierno de Aragón ha activado el plan especial de protección civil de emergencias por incendios forestales (Procinfo) a situación operativa dos en el nivel dos y ha activado la UME (Unidad Militar de Emergencias).

En la zona forestal afectada trabajan un helicópetero de coordinación H0, tres brigadas helitransportadas con sus helicópteros procedentes de Peñalba, Alcorisa y Teruel, ocho brigadas terrestres, ocho autobombas, un vehículo de comunicaciones AST y una cuba de combustible ha sido desplazada a la base de Alcorisa (Teruel). A estos medios del operativo antiincendios de INFOAR, el Miteco suma la Brigada de Refuerzo en Incendios, un helicóptero semipesado con base en Requena, un helicóptero bombardero MZ-6C de Plasencia del Monte y un avión anfibio FOCA.

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