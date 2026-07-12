Desalojado el hotel Torre del Marqués de Monroyo y varias masías por el incendio de Peñarroya de Tastavins: "Es complicado porque hay mucho pinar"

El alcalde de Monroyo, Miguel Gascón, ha informado a este diario de que se ha tenido que desalojar el hotel Torre del Marqués por precaución tras el incendio declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins (Teruel). Han sido trasladados a Fuentespalda. El regidor de Ráfales, José Ramón Arrufat, ha añadido que ha habido que evacuar dos masías ubicadas en el camino rural que une este municipio con Fuentespalda, con un vecino que se ha desplazado al núcleo urbano y otro que ha regresado a su primera vivienda en Zaragoza, el presidente de la comarca del Matarraña, Fernando Camps, ha mencionado que también se ha desalojado a las personas que se encontraba en un centro budista cercano a la zona.

La población de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo ha recibido un aviso ES-Alert del Gobierno de Aragón en el que se recomienda a los ciudadanos que permanezcan en un lugar seguro, protegidos del humo, y sigan las indicaciones dadas por el personal de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil. El fuego se ha declarado a en torno dos kilómetros del casco ubrano de Peñarroya. Se ha activado a la UME (Unidad Militar de Emergencias), que ya se desplaza a la zona afectada.

UME

Arrufat ha explicado que la población de Ráfales no está confinada por el momento, pero siguen las advertencias que ha enviado el Gobierno de Aragón a través del ES-Alert y se mantienen a la espera de nuevas noticias. "Tenemos instrucciones de que la gente esté en casa, y tienen bolsas de ropa o un pequeño equipaje preparado por si acaso", indica.

"Es un incendio complicado porque es una zona muy de montaña, con mucho pinar y de difícil acceso", explica Gascón, alcalde de Monroyo. El regidor se mantiene atento a nuevas noticias de las administraciones. "Las granjas, las masías... todo eso está advertido y cubierto", indica, y agrega: "Estamos pendientes de lo que nos digan los técnicos, que están evaluando la situación. Ahora mismo no sabemos muy bien cómo estamos". También en Monroyo se siguen las indicaciones del ES-Alert, y la población se mantiene resguardada en sus viviendas.

Ambos alcaldes mencionan que la UME se desplaza hacia la zona afectada. Gascón concreta que el incendio ha comenzado "cerca de un transformador" y debido al viento "ha pasado la carretera y ahora se dirige hacia Ráfales y Fuentespalda".

Medios desplazados

En la zona forestal afectada trabajan un helicóptero de coordinación H0, tres brigadas helitransportadas con sus helicópteros procedentes de Peñalba, Alcorisa y Teruel, ocho brigadas terrestres, ocho autobombas, un vehículo de comunicaciones AST y una cuba de combustible ha sido desplazada a la base de Alcorisa (Teruel).

A estos medios del operativo antiincendios de INFOAR, el Miteco suma la Brigada de Refuerzo en Incendios, un helicóptero semipesado con base en Requena, un helicóptero bombardero MZ-6C de Plasencia del Monte, un avión FOCA y un avión anfibio y otro de coordinación y observación (ACO), ambos de Castellón. También colaboran los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.

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