La Guardia Civil 'caza' a 118 conductores ebrios y 43 drogados durante las fiestas de la Vaquilla de Teruel

El intenso fin de semana que ha vivido Teruel con motivo de las fiestas de la Vaquilla también ha tenido su reflejo en las carreteras. Miles de desplazamientos de entrada y salida de la ciudad, junto con el trasiego constante de vehículos durante los días grandes de la celebración, han obligado a la Guardia Civil a desplegar un amplio dispositivo de vigilancia para tratar de garantizar la seguridad vial y evitar conductas de riesgo al volante.

Entre las 15.00 horas del viernes 10 y las 18.30 de este domingo 12, los agentes realizaron un total de 10.527 pruebas de alcoholemia a otros tantos conductores, una cifra que da muestra de la magnitud del operativo desarrollado durante uno de los fines de semana con mayor afluencia de personas del año en la capital turolense.

De todos esos controles, 118 acabaron con un resultado positivo por consumo de alcohol. En concreto, 113 conductores fueron denunciados por superar la tasa máxima permitida, mientras que otros cinco arrojaron un resultado constitutivo de un delito contra la seguridad vial al exceder los límites establecidos por el Código Penal. En términos porcentuales, los positivos representaron alrededor del 1,1% del total de pruebas practicadas.

Varios jóvenes durante la puesta del panuelo al Torico este sábado / EFE

El dispositivo también puso el foco en el consumo de sustancias estupefacientes. La Guardia Civil efectuó 203 pruebas de detección de drogas, de las que 43 dieron resultado positivo, lo que supone que algo más de uno de cada cinco conductores sometidos a este tipo de control circulaba tras haber consumido alguna sustancia incompatible con la conducción.

Sustancias y límite de velocidad, las principales denuncias

En total, las actuaciones desarrolladas durante el dispositivo especial se saldaron con 161 positivos entre alcohol y drogas, unas cifras que reflejan que, pese a las continuas campañas de concienciación y a la elevada presencia policial durante las fiestas, todavía hay conductores que se ponen al volante después de haber consumido alcohol o drogas.

A estas actuaciones se suman otras 188 denuncias formuladas por circular a una velocidad superior a la permitida, otra de las infracciones que más preocupa a los responsables de la seguridad vial por su incidencia en la siniestralidad. La combinación de controles de alcoholemia, drogas y velocidad ha permitido a la Guardia Civil intensificar la vigilancia durante un fin de semana especialmente intenso, marcado por las multitudinarias celebraciones de la Vaquilla y el importante incremento del tráfico en los accesos a Teruel y en las principales vías de comunicación de la provincia.

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Archivo - Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Entre los casos detectados durante el operativo figura también un positivo relacionado con un autobús, si bien la Guardia Civil no ha facilitado más detalles sobre este expediente ni ha precisado las circunstancias concretas en las que se produjo.