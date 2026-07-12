Trágica semana en el Pirineo aragonés con cuatro muertos y múltiples accidentes

El balance de rescates de la pasada semana en el Pirineo aragonés es uno de los más trágicos del año. La Guardia Civil contabiliza tres muertes en sus expediciones en esta semana, que se suman al fallecimiento de un parapentista este sábado en Castejón de Sos. Los accidentes mortales tuvieron lugar en el Parque Nacional de Ordesa, en Panticosa y en el Collado Foratón, y dejan tres varones fallecidos de entre 64 y 69 años, dos españoles y un francés.

El inicio del mes de julio se ha notado con un incremento notable de los accidentes en montaña y la gravedad de los mismos a juzgar por el balance que ha enviado el Instituto Armado, motivo por el cual el Gobierno de Aragón lleva semanas llamando a la prudencia a través de la campaña Montaña Segura. Sin embargo, después de un invierno como el pasado en el que los aludes se cobraron la vida de siete personas, este inicio de la temporada estival no está invitando al optimismo.

Los accidentes mortales

El primero de los fallecidos esta semana en el Pirineo fue un hombre de Barcelona de 64 años. Fue el pasado 8 de julio cuando el 112 y el 062 recibieron una llamada para buscar a un montañero en la zona de Collado Foratón, en Aragüés del Puerto. Se activó el GREIM de Jaca pero auqella noche no encontraron a nadie. Al día siguiente, el jueves, se activó el helicóptero de la unidad aérea de Huesca y ya entonces sí localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que parecía haber sufrido una caída.

El segundo rescate con resultado fatal fue ya el viernes. Desde primera hora, un helicóptero biscaba a un varón que se encontraba realizando una actividad en terreno abrupto desde el día anterior dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Un conocido suyo comunicó que no había regresado y dio la voz de alarma. A las 13.30 horas, los efectivos que participaban en la búsqueda localizaron el cuerpo sin vida de un varón de 65 años, vecino de Bilbao, que podría haber sufrido una caída debido a las policontusiones que presentaba, según ha informado la Guardia Civil. Fue evacuado hasta Boltaña y posteriormente transferido por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

El tercero de los fallecidos en el Pirineo ha perdido la vida este mismo domingo. A las 13.10 horas la Guardia Civil recibió un aviso: un senderista había sufrido una parada cardiorespiratoria. Le buscaron y cuando le localizaron este presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado al Instituto de Medicina Legal. Se trata de un varón de 69 años y de nacionalidad francesa.

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Además de estos tres rescates con resultado fatal, a lo largo de toda la semana se han producido en total 30 salidas por diversas causas de los efectivos de rescate de montaña de la Guardia Civil.