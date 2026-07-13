César Antolín, un agricultor contra el incendio de Peñarroya de Tastavins: "Cogimos el tractor y labramos los campos de alrededor"
Vecino de la localidad, colabora junto a otros compañeros del sector primario en las tareas para existir un fuego que ya ha quemado 300 hectáreas
César Antolín vive en Peñarroya de Tastavins y desde este domingo por la tarde colabora en la extinción del fuego junto a otros tantos vecinos, también agricultores como él. "Nos llamaron ayer cuando estábamos en casa. después de comer que es cuando empezó el incendio, y cogimos el tractor y nos pusimos a labrar los campos de alrededor, los más cercanos al pueblo", reconoce el agricultor en conversación con este diario.
César explica que "toda la gente del pueblo, de una manera u otra, colaboró, bien con tractores, o con banqueras, o cada uno con lo que podía". Y aunque el viento se ha calmado durante la noche favoreciendo las labores de extinción, la preocupación continúa presente entre los vecinos de Peñarroya, que este domingo recibieron un aviso Es-Alert con recomendaciones de precaución.
“La gente estaba asustada a primera hora de la no he porque la cosa pintaba mal, pero luego el viento apaciguó y se quedó la noche un poco más tranquila”, cuenta este vecino desde el Puesto de Mando Avanzado, al que ha acudido este lunes a las 6.00 horas para colaborar.
Su preocupación está en que el viento se reavive esta tarde dificultando la extinción del incendio. Por eso, César y su familia están preparados para un posible desalojo. “La maleta está hecha”, indica. Es la primera vez que vive esta situación que le ha cogido “desprevenido” y describe como “desagradable”.
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