Fugas temerarias en Huesca: dos conductores arrestados por la Policía Local tras persecuciones peligrosas
En uno de los incidentes, el conductor circulaba con una sustancia estupefaciente y una navaja, además de cometer delitos contra la seguridad vial
Dos conductores han sido detenidos por la Policía Local de Huesca en dos intervenciones distintas llevadas a cabo durante la última semana tras protagonizar fugas temerarias para eludir a los agentes.
Según ha informado el Ayuntamiento de Huesca, el primero de los sucesos se produjo en la mañana del 7 de julio, cuando una patrulla detectó a un turismo circulando de forma irregular por el parque peatonal de San Martín.
El conductor emprendió la huida tras recibir la orden de detenerse y recorrió distintas calles de la ciudad a gran velocidad sin respetar las señales de tráfico ni preferencias de paso, lo que obligó a otros vehículos a realizar frenadas de emergencia para evitar ser embestidos.
Durante la persecución, el conductor dirigió su vehículo frontalmente contra una de las dotaciones policiales que lo perseguía, obligando a los agentes a esquivar la colisión.
El turismo continuó la fuga a gran velocidad y en sentido contrario por el recinto del Hospital Provincial, donde finalmente fue acorralado e interceptado ofreciendo resistencia para su arresto.
En el registro del vehículo, los agentes localizaron e intervinieron en su interior una sustancia estupefaciente, presuntamente hachís, y una navaja con una hoja de 8,5 centímetros, por lo que además del arresto por delitos contra la seguridad vial y desobediencia, se tramitaron denuncias por tenencia de droga y del arma y el vehículo fue retirado al depósito municipal.
Por otro lado, el segundo incidente ocurrió la madrugada del 11 de julio cuando una patrulla detectó a un turismo circulando a gran velocidad en las inmediaciones del paseo Ramón y Cajal.
El conductor no hizo caso a las señales acústicas y luminosas de los agentes e inició una huida por la calle División 52 y la autovía A-22, llegando incluso a apagar las luces del vehículo para dificultar su localización.
Tras regresar al casco urbano por el acceso Este de la ciudad, el conductor ignoró las señales de detención de otra patrulla realizando adelantamientos antirreglamentarios y peligrosos, y obligó a uno de los vehículos policiales a ejecutar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.
Una tercera patrulla consiguió cerrar el paso de forma segura al turismo en una rotonda y detener al vehículo, en el que se comprobó que viajaban cuatro ocupantes, tres adultos y una menor de tres años, que se encontraba en aparente buen estado pese al riesgo al que fue expuesta, según la Policía Local.
El conductor fue detenido como supuesto autor de delitos contra la seguridad vial, atentado a agentes de la autoridad y desobediencia grave.
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