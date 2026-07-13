Preocupación en Fuentespalda por el avance del incendio en Peñarroya de Tastavíns: "El miedo está en que vuelva a haber viento y se reavive el fuego"

La localidad turolense de Fuentespalda observa desde lejos el avance del incendio de Peñarroya de Tastavíns, que ya ha calcinado más de 350 hectáreas y que tiene en la zona movilizados a más de 300 efectivos en un amplio operativo para frenar el fuego. La alcaldesa de la localidad, la popular Nerea Caldú, admite la preocupación por "que vuelva a haber viento" y las llamas puedan cruzar la carretera que separa las dos localidades.

Caldú, en conversación telefónica con este diario, ha señalado que los vecinos han estado "toda la noche pendientes de ver cómo evolucionaba el incendio", ya que han apreciado como "a partir de la dos de la mañana había mucho viento en Fuentespalda". La regidora turolense señala que hasta su municipio ha empezado a llegar "bastante humo", por lo que han insistido "a personas mayores y niños en no salir de sus casas y que para cualquier cosa se pongan en contacto con el ayuntamiento". Celebra, eso sí, que "hasta el momento no hay que intervenir".

Caldú también ha denunciado que "hay gente que lanza bulos e informaciones falsas por redes sociales" y ha admitido que desde el consistorio se ha trabajado en "desmentir esas imágenes en redes sociales que no eran ciertas, intentando tranquilizar a todo el mundo ante la preocupación".

El viento es el principal temor en Fuentespalda, ante la posibilidad de que el regreso de este elemento dificulten las tareas de extinción y las llamas puedan, incluso, cruzar la A-1414 entre los dos municipios, que ahora se encuentra cortada. "La previsión es que a partir de las 15.00 o 16.00 horas vuelva a haber viento, aunque no tan fuerte como el de ayer", resume Caldú, que señala que hay "miedo" a que las llamas "crucen de Peñarroya a Fuentespalda y vuelva a reavivar".

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavíns ha emitido un bando rogando a los vecinos que salgan lo imprescindible y mantengan las puertas y ventanas cerradas, aunque no se trata de ninguna situación de confinamiento. La carretera A-1414 continúa cortada.

En cuanto al viento, continúa con una intensidad floja o moderada, con una previsión a partir de las 14.00 horas de entrada de viento de componente sur. Se esperan rachas de viento de entre 30 y 40 km/h en el intervalo entre las 15.00 y las 19.00 horas, que en cualquier caso será de una intensidad más floja que la de ayer domingo.

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La humedad se ha recuperado durante la noche, mientras que durante el día se espera que baje en torno al 35 o 40%. Las temperaturas se mantienen elevadas, con la opción de alcanzar los 34 grados en el día de hoy.