La Policía Nacional detiene, en pocas horas, a dos ladrones que habían robado en el interior de dos coches en Zaragoza

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron el pasado fin de semana en Zaragoza a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos de robo con fuerza en interior de un vehículo, en dos intervenciones independientes desarrolladas con apenas unas horas de diferencia.

La primera actuación tuvo lugar en la noche del sábado, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a un indicativo policial tras recibirse un aviso por un robo en un vehículo estacionado en la calle Vidal de Canellas. Varios testigos facilitaron una descripción muy precisa del autor, que huyó del lugar en una bicicleta tras fracturar las ventanillas del turismo para acceder a su interior. Uno de los ciudadanos decidió seguir sus movimientos con su vehículo mientras informaba a los agentes de su ubicación.

Gracias a esa información, los policías localizaron al sospechoso pocos minutos después en las inmediaciones del paseo Calanda. En la cesta de la bicicleta transportaba diversas herramientas y otros objetos cuya procedencia no pudo justificar, entre ellos una baliza luminosa V16 que, presuntamente, acababa de sustraer del vehículo.

El turismo presentaba dos ventanillas fracturadas, el interior completamente revuelto y la guantera abierta. Posteriormente, el propietario confirmó la sustracción de la baliza e interpuso la correspondiente denuncia.

Horas después, una nueva intervención policial permitió detener a otro hombre que había sido sorprendido dentro de un vehículo estacionado en la calle Almagro.

El propietario del turismo regresó para recoger su coche y encontró a un individuo en el interior. Al preguntarle qué hacía allí, éste aseguró que estaba vigilando el vehículo para evitar que otras personas lo robasen. Sin embargo, el interior del turismo estaba completamente revuelto y la guantera había sido arrancada.

Cuando el propietario le manifestó que iba a llamar a la Policía Nacional, el sospechoso llegó incluso a solicitarle cinco euros para permanecer allí hasta la llegada de los agentes. La patrulla desplazada al lugar procedió a su detención, interviniendo dos teléfonos móviles durante el cacheo, de cuya procedencia no pudo ofrecer una explicación convincente.

Ambos detenidos quedaron en libertad con cargos tras ser oídos en declaración por la autoridad judicial competente.

Consejos para evitar robos en vehículos

La Policía Nacional recuerda que la mejor medida de prevención es no dejar nunca objetos de valor a la vista dentro del vehículo, ya que pueden atraer la atención de los delincuentes.

Asimismo, es recomendable comprobar siempre que el coche queda correctamente cerrado, incluso en estacionamientos de corta duración, evitar dejar documentación, dinero, bolsos, mochilas o dispositivos electrónicos en el habitáculo y estacionar, siempre que sea posible, en zonas bien iluminadas y transitadas.

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La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana, cuya rápida actuación fue determinante para el esclarecimiento de ambos sucesos y la detención de los presuntos autores.