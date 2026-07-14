Turno de Oficio en Aragón: los asuntos de justicia gratuita aumentan casi un 7% y los abogados reclaman más recursos para cubrir guardias y atender a todos los detenidos

Los 697 profesionales de la abogacía adscritos al Turno de Oficio en Aragón consideran necesaria una mayor infraestructura para cubrir las guardias y evitar que ningún detenido permanezca sin asistencia más tiempo del estrictamente necesario tras atender el año pasado 30.620 asuntos de Justicia Gratuita, un 6,95% más que en 2024.

Con motivo del día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, el Colegio de Abogados de Aragón ha celebrado este martes el compromiso por parte del Gobierno de Aragón de firmar una orden con la cual se van a revisar y actualizar los baremos de retribución. “Teníamos una revisión que fue del 7% en los últimos diez años”, ha apuntado el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez, quien se muestra “muy optimista” aunque cauto por si finalmente “se plasma en la realidad”.

Según ha asegurado la decana del Colegio de Abogados de Huesca, Ana Soria, tienen la esperanza de que la orden esté publicada en el Boletín Oficial de Aragón en septiembre para que puedan aplicar las nuevas medidas y estructuras. Entre ellas consta una modificación de la estructura de las guardias en el Turno de Oficio que tiene en cuenta la diversificación de los partidos judiciales y la recuperación del pago específico por tramitar órdenes de protección para víctimas de violencia de género.

Además, van a contar con una mejora de la retribución con la que esperan dejar de estar “a la cola de los baremos” con respecto a otras comunidades autónomas, ha apuntado Soria.

Un momento de la rueda de prensa en Zaragoza, este martes. / COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZ

La decana ha añadido que, a partir de esta orden, esperan que los compañeros se animen a continuar haciendo guardias y que a partir de la modificación del acceso al Turno de Oficio, que obliga a los abogados a tener tres años de colegiación, las plantillas se rejuvenezcan y aumenten.

Durante el 2025, se registró un crecimiento de las atenciones a violencia de género y de Turno de Oficio. Con respecto a la violencia de género, se han atendido 58 casos más que el año anterior, pasando de 1.756 a 1.814 en 2025.

En Aragón ha aumentado también el número de asuntos en el Turno de Oficio, de 14.929 en 2024 a 17.177 en 2025. De ellos, 10.952 corresponden a penal, seguido de civil con 2.418 casos, contencioso-administrativo con 771 y 564 en el área social.

La inversión en Justicia Gratuita en Aragón se ha incrementado en un 17,7% hasta alcanzar 4.572.419 euros, 689.356 euros más que en 2024. En total, el 55 % de la inversión se destinó al turno de oficio, el 23% a asistencia letrada, el 8,8% a violencia de género y el 13,2 % a gastos de infraestructuras.

La inversión media anual por ciudadano en Aragón ha aumentado de 2,87 euros por habitante en 2024 a 3,35, sin embargo, tal como han apuntado los abogados, esta comunidad autónoma es la que menos inversión hace por habitante en Justicia Gratuita. Asimismo, los tres Colegios de Abogacía aragoneses recibieron 18.032 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, una cifra superior a 2024, cuando se percibieron 17.974.