Detenido por cinco robos con fuerza en Huesca y Teruel que sumaron un botín de 60.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la comarca zaragozana de Valdejalón como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos en las provincias de Huesca y Teruel, en los que presuntamente sustrajo efectos valorados en unos 60.000 euros y de los que se ha recuperado parte del material robado.

La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Huesca en colaboración con el Equipo de Laboratorio y Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel en el marco de la operación ‘Black Hornet’, ha permitido esclarecer tres robos cometidos en naves agrícolas de la comarca de Los Monegros y otros dos en un local de ocio nocturno de la comarca turolense del Jiloca.

Según ha informado la Guardia Civil, el pasado mes de junio se denunciaron varios robos en explotaciones agrícolas de Los Monegros donde fueron sustraídas herramientas de construcción y un sistema GPS con antena perteneciente a un vehículo agrícola que se encontraba en una de las naves.

Los agentes localizaron y recuperaron parte de los objetos sustraídos en las naves agrícolas y diverso material de sonido procedente de un robo cometido el pasado mes de junio en un establecimiento de ocio nocturno de la comarca del Jiloca que fue devuelto posteriormente a sus propietarios.

Además, el cotejo lofoscópico de una huella dactilar hallada en la inspección ocular de un robo cometido en ese mismo local en junio de 2025 permitió vincular al detenido con aquel hecho, lo que reforzó la investigación desarrollada por los agentes.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil identificó y localizó al presunto autor, un varón de 38 años, al que detuvo este lunes como supuesto responsable de los cinco robos con fuerza y cuyas diligencias fueron remitidas junto con el arrestado al Juzgado de Guardia de Huesca, que acordó su puesta en libertad con cargos