El Gobierno de Aragón inspeccionará las plantas de residuos peligrosos tras "el aumento significativo" de incendios

El Gobierno de Aragón está comenzando a elaborar su respuesta a los incendios registrados en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) de Zaragoza, pero que también hará extensible a otras plantas de residuos de la comunidad. El Ejecutivo autonómico, en una reciente respuesta en las Cortes de Aragón al PSOE, explica alguno de los movimientos que se planean desde la consejería de Medio Ambiente y Turismo para reducir el número de incendios en el polígono zaragozano, que ha registrado numerosos fuegos en los últimos meses, vinculados a plantas o industrias de gestión de residuos. La propia consejería reconoce "un aumento significativo" de este tipo de accidentes en los últimos años en Aragón.

La consejería que lidera Luis Biendicho (Vox) argumenta en su respuesta que hasta la fecha "se han realizado varios requerimientos a las empresas titulares de plantas de gestión de residuos en el PTR", a modo de "ejercicio de control" de las responsabilidades de las propias empresas. El último incendio registrado, que tuvo lugar el pasado 15 de junio, tuvo una respuesta sobre el terreno. Unos días después, el 24 de junio, técnicos del Gobierno de Aragón "inspeccionaron las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Industrias López Soriano". En este trabajo también participaron miembros del Seprona de la Guardia Civil y del Servicio de COntrol Ambiental de la dirección general autonómica.

Calidad Ambiental es la dirección que está asumiendo las principales tareas relacionadas con la proliferación de incendios en el PTR. La primera de las medidas llevadas a cabo desde este área es es "aprobar un programa específico específico de control e inspección de plantas de gestión de residuos peligrosos, para la prevención del control de incendios, garantizando una adecuada gestión de los materiales inflamables". Según cita en la respuesta el Departamento de Medio Ambiente, el programa tendrá "una primera fase en la provincia de Zaragoza, una segunda fase en la provincia de Huesca y una tercera fase en la provincia de Teruel".

La otra de las acciones de Calidad Ambiental ha sido el envío de "una circular a los gerentes de estas instalaciones, que les proporciona recomendaciones técnicas para la adecuada gestión de residuos y materiales peligrosos inflamables en las plantas de gestión y tratamiento de residuos". La circular, de ocho folios, recoge explicaciones y consejos técnicos dedicados a las plantas especializadas, pero también presenta recomendaciones más habituales como la prohibición de fumar, "mantener en todo momento un correcto estado de las instalaciones" o "desconectar la maquinaria cuando no está en uso". También se insiste en "la instalación de sistemas de detección automática", para tener una rápida respuesta contra el fuego, o instrucciones para almacenar correctamente materiales combustibles tanto en el exterior como en el interior de las instalaciones. Por último, Calidad Ambiental también ofrece algunas claves para responder al fuego cuando este se origine.

En la introducción de la misiva a los gerentes de las instalaciones, Medio Ambiente reconoce que "en los últimos años se ha producido un aumento significativo del número y la gravedad de los accidentes y episodios de incendios en las plantas de tratamiento de residuos de toda Europa, y la comunidad autónoma de Aragón ha experimentado también un aumento significativo de este tipo de incidentes". Así, la DGA hace referencia a que en el verano de 2025 hubo seis incendios de este tipo, mientras que en lo que va de 2026 ya ha habido tres fuegos similares.

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La respuesta de Medio Ambiente y Turismo tendrá ampliación en el futuro. Las Cortes de Aragón han pasado a una futura comisión del ramo, para su respuesta oral, otra cuestión elaborada por Izquierda Unida y también relacionada con los incendios en el PTR. Será respondida por el consejero Luis Biendicho en alguna de las sesiones de la comisión a partir de septiembre, con la vuelta del curso político.