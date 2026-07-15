La Guardia Civil tendrá en Aragón "una incorporación récord" de 466 agentes

Récord de incorporaciones de agentes de la Guardia Civil a las demarcaciones de Aragón. El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Fernando Beltrán, ha celebrado este miércoles que se unirán a las unidades de la Benemérita hasta 466 agentes a lo largo del año, entre los que ya se encuentran formando parte de las plantillas y los que lo harán en los próximos. Una respuesta a una demanda de entidades locales, asociaciones y ciudadanos, que reclamaban más presencia de la Guardia Civil en el territorio aragonés. Beltrán ha destacado el refuerzo de Seguridad Ciudadana, pero también del resto de grupos, además de incrementar el número de efectivos en zonas necesitadas de ellos, como el Pirineo o Cuencas Mineras, que tendrá en breve su plantilla completa.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, durante el mes de julio se han incorporado 271 agentes, de una manera equitativa por las tres provincias aragonesas. Además, se han sumado a las plantillas 30 alumnos en prácticas. Asimismo, a estas incorporaciones hay que añadir 41 efectivos de empleo Suboficial y Oficial, 22 Cabos 1º y Cabos, y 102 Guardias Civiles, que iniciarán sus servicios en Aragón durante el presente año.

Beltrán ha celebrado "una cifra inédita" que funciona para responder al "déficit de cobertura de puestos en toda España". El delegado del Gobierno ha criticado aquí al Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que ha acusado de "meter la tijera en todos los servicios públicos de nuestro país" en 2012. Por ello, Beltrán ha destacado que el añadido de estos nuevos agentes son "puestos de funcionarios que requieren formación y preparación".

Gracias a estas nuevas incorporaciones, ha continuado Beltrán, se van a completar coberturas en aquellas comarcas donde existía una demanda, como es el caso del Pirineo, la zona del Bajo Aragón-Caspe, las Cuencas Mineras o Valdejalón.

Seguridad Ciudadana, el principal refuerzo

Beltrán ha destacado que "la parte mejor parada" en las nuevas incorporaciones al Cuerpo es la de Seguridad Ciudadana, "los agentes que vemos patrullando por el territorio". Sin embargo, el delegado del Gobierno en Aragón no ha dejado atrás a otros cuerpos, ya que ha destacado que la Guardia Civil tiene "distintos cuerpos de investigación, los equipos Roca o los equipos Arroba y un trabajo muy intenso en la lucha contra la violencia de género". "Se van a ver beneficiadas todas las áreas con estas incorporaciones", ha concretado Beltrán.

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El representante del Gobierno de España en la comunidad autónoma también ha respondido a las críticas acumuladas por la falta de Guardia Civil en el territorio. En los últimos meses, tanto la DGA como la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, como diferentes asociaciones de agentes de la Benemérita o ayuntamientos, han lanzado mensajes al Ministerio del Interior en los que se reclamaba un mayor número de efectivos en Aragón. "Criticar es legítimo y vivimos en una democracia, pero creo que se acaban los argumentos", ha reflexionado Beltrán, que ha pedido "analizar detenidamente los datos y las cifras que se ponen encima de la mesa" para ver la situación de la Guardia Civil en Aragón.