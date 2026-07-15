Declarado un incendio forestal en la localidad de Sigüés (Zaragoza)

Los incendios no dan tregua en Aragón. Cuando todavía no está extinguido el último de Peñarroya de Tastavins, en Teruel, este miércoles se ha declarado otro incendio forestal en la localidad zaragozana de Sigüés.

Según ha informado Infoar, ha sido en una zona de matorral junto a la N-240, entre Jaca y Pamplona. Por esto mismo, Permanece cortada la N-240 entre los puntos kilométricos 332,5 y 337, en el término municipal de Sigüés. El tráfico se está desviando por la A-21, entre los PK 55,6 y 64,1. Se desconocen las causas del incendio por el momento.

En la zona ya trabajan medios operativos de Infoar (Gobierno de Aragón). Concretamente, una brigada helitransportada de Bailo, con su helicóptero; dos brigadas terrestres; y dos autobombas.

Por parte del Gobierno de España hay un avión anfibio FOCA, mientras que también intervienen Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y medios de la Comunidad Foral de Navarra, con 4 dotaciones de bomberos y un helicóptero bombardero.

Estabilizado el fuego en el Matarraña

Por su parte, el incendio de Peñarroya de Tastavins se mantiene estabilizado y continúan las labores de vigilancia y refresco de los puntos calientes en la zona.

Permanecen trabajando 65 efectivos sobre el terreno, con 5 brigadas terrestres y 5 autobombas del operativo Infoar. Se ha desmovilizado el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

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El incendio queda en Situación Operativa 0, Nivel 0, del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO). De momento, continúa sin autorizarse el acceso al interior del perímetro ante el riesgo de posibles reproducciones del incendio y se mantiene el desalojo preventivo de los vecinos de las nueve masías afectadas.