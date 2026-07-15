La Policía Nacional detiene a dos menores en Huesca e investiga a un tercero por tres agresiones a personas

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de 16 y 17 años e investiga a un tercero, también de 16 años, por su presunta participación en tres agresiones registradas en las dos últimas semanas en distintos puntos de la ciudad de Huesca. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores, que asumirá la tramitación de los hechos.

La investigación desarrollada por los agentes ha permitido esclarecer los tres episodios violentos, que se produjeron en diferentes lugares y franjas horarias de la capital oscense y que dejaron tres personas lesionadas, una de ellas con una fractura.

La primera de las agresiones tuvo lugar en la calle Sancho Abarca sobre las 6.30 horas de la madrugada. Según informa la Policía Nacional, la víctima fue atacada por dos menores de edad, que le causaron lesiones de carácter leve.

Los mismos dos jóvenes habrían protagonizado un segundo episodio violento durante la madrugada del pasado 11 de julio. En esta ocasión, los hechos ocurrieron alrededor de las 4.00 horas en la calle San Lorenzo, donde presuntamente agredieron a un varón que sufrió la fractura de uno de los dedos como consecuencia del ataque.

La investigación policial también ha permitido identificar a un tercer menor relacionado con los anteriores como presunto autor de otra agresión registrada esa misma madrugada, sobre las 3.30 horas, en la plaza Concepción Arenal. La víctima sufrió lesiones que fueron calificadas igualmente como leves.

Tras ser localizados, los dos menores detenidos prestaron declaración en dependencias de la Policía Nacional acompañados por sus respectivos tutores legales, tal y como establece el procedimiento para este tipo de actuaciones.

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Una vez finalizadas las diligencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, a la que se ha remitido toda la investigación. Posteriormente, ambos jóvenes quedaron bajo la custodia de sus responsables legales. La Policía Nacional continúa con la tramitación del procedimiento conforme a la legislación aplicable a menores de edad.