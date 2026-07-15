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Vecinos de las Cinco Villas, desde el incendio forestal de Orés (Zaragoza): "El fuego está en las paredes del cementerio y está saltando"

Un agricultor comparte que están "preocupados" por las llamas, que ya han calcinado unas 200 hectáreas. Las poblaciones de Orés, Asín ya han sido evacuadas y están a salvo. El 112 ha mandado un aviso ES-Alert para evacuar a la población de Luesia

El incendio forestal de Orés cerca el cementerio.

El incendio forestal de Orés cerca el cementerio. / Servicio Especial

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Cristina García

Zaragoza

Un incendio forestal en la localidad de Orés, en Zaragoza, ha calcinado por ahora unas 200 hectáreas y ha obligado a desalojar a la población de esta y otra localidad vecina, Asín. El agricultor Javier Aznárez, vecino de la comarca de las Cinco Villas en la que han empezado las llamas, se ha desplazado a Orés para colaborar. "El fuego se está acercando al pueblo, lo está rodeando. Ahora hay una tanqueta junto al cementerio, porque el fuego está en las paredes y está saltando", ha expuesto.

El vecino de las Cinco Villas, que tiene familia en Orés, ha explicado que la población ya ha sido desalojada y evacuada. "Está todo preparado por si entra al pueblo, algo que sería muy difícil", ha apuntado. Además los residentes de los centros asistenciales de ambas localidades han sido trasladados a Zaragoza. Las dos poblaciones han recibido un aviso Es-Alert y Javier ha confirmado que "están a salvo".

El 112 ha mandado un nuevo aviso ES-Alert para evacuar a la población de Luesia para ordenar la evacuación del municipio por la carretera de Sádaba.

Javier ha informado de que los tractores han labrado la zona y ahora se han tenido que retirar porque "hay mucha intensidad y mucho viento". "Es un momento crítico", ha expresado.

El alcalde de Orés, Francisco Auría, ha descrito la situación como "caótica". "El fuego se ha saltado la carretera y ahora está en las paredes del cementerio", ha detallado Javier, que ha indicado que el origen está entre Asín y Orés. La carretera A-1204, entre los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín, está cortada. El Gobierno de Aragín ha declarado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) a Situación Operativa 2 - Nivel 2 de Protección Civil. También se ha solicitado activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Javier ha compartido que los vecinos y el alcalde están "preocupados" por la evolución del incendio, que "se ha sobredimensionado porque al principio no había medios suficientes". "Ahora tenemos los campos labrados y todos los vehículos preparados para escapar si se necesita", ha apuntado.

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Un operativo de INFOAR (Gobierno de Aaragón) con 6 brigadas terrestres , 4 autobombas y dos bulldozer luchan contra las llamas. También se han sumado a las labores de extinción Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) del Parque de Ejea. Los medios continúan en el terreno y el Gobierno de Aragón mantiene un seguimiento permanente de la evolución del fuego. A las 19.30 horas se reunirá el CECOPI.

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